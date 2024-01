/FOTO, VIDEO/ Ideální podmínky pro zasněžování panují v těchto dnech v horských oblastech a Orlické hory nejsou výjimkou. Provozovatelé lyžařských středisek toho využívají a ve čtvrtek hydrometeorologové očekávají i občasné sněžení. Obzvlášť o víkendu se pak máte na co těšit, Černou Vodu ovládne závod na saních rohatých.

Ve středu má být v Orlických horách jasno a mrazivo, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od -6 do -2 stupňů °C. I ve čtvrtek má být jasno, ale dopoledne bude postupně od severovýchodu přibývat oblačnost a večer se může místy objevit sněžení. Nejnižší ranní teploty budou od -7 do -11 °C, nejvyšší denní od -3 do 1 °C.

Sněžná děla mrazivého počasí využívají a chrlí nový sníh, o který v posledních týdnech oteplení a obleva hory připravila. Třeba na Bedřichovce, v Bartošovicích v Orlických horách nebo v sedloňovském areálu, který by se tak o víkendu mohl konečně dočkat otevření. „Makáme ve dne v noci a sněžíme, co to jde. Spuštění provozu se blíží,“ hlásí provozovatel v Sedloňově s tím, že ke konci týdne bude informovat, ale víkend vypadá nadějně.

Ski centrum Říčky se ve středu probudilo do jasného rána s teplotou - 8 °C.

„Příroda nám zatím přeje z pohledu možnosti technického zasněžování, kterou budeme využívat i nadále. Děla na černé sjezdovce spustí výrobu sněhu opět v odpoledních hodinách za provozu areálu. V tuto chvíli na Slalomce leží 50 - 70 cm technického sněhu. Červená ukazuje 70 - 80 cm a na modré měříme vrstvu sněhu ve výšce 40 - 50 cm. Krom všech tří sjezdovek je otevřena také Bobíkova cvičná louka s pohyblivým 100 m dlouhým pásem. Z přepravních zařízení je dále v provozu šestisedačková lanovka s bublinou. Vlek Tatrapoma je připraven posílit přepravní kapacitu v případě vyšší návštěvnosti,“ uvádí středisko v Říčkách na svém webu.

Jezdí se tu za ceny vedlejší sezony. Vyrazit přitom můžete i na běžky. „Běžecké tratě jsme upravili včera v rozsahu Homole až do místa, odkud je to 300 m na tvrz Haničku. Tam se musela rolba otočit z důvodu nedostatečných sněhových podmínek,“ informoval provozovatel Ski centra v Říčkách.

V Deštném se opět po celou noc zasněžovalo a ráno sjezdovky znovu upravily rolby. V provozu jsou tu dvě lanovky a modrá a červená sjezdovka. Nízké teploty budou využívat v Deštném k zasněžování i během dne.

Lákat bude o nadcházejícím víkendu také Areál v Černé Vodě, kde kvůli zasněžování bylo zrušeno do 12. ledna noční lyžování. Na zdejší svah vtrhnou v sobotu po obědě závodníci na rohačkách. Závod na saních rohatých je tu velkou událostí a atraktivní podívanou, někteří účastníci je totiž sedlají i v dobovém oblečení a nechybí ani ti z různých koutů světa. Registrace závodníků je možná do 11. ledna na tic@orlickezahori.eu nebo prostřednictvím SMS na č. 725 081 136.

