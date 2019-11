Příběh vražedkyně pod názvem Polomská Bitnarka připomíná kniha Jiřího Frýzka Ze starých kronik. Začal ještě za Rakousko-Uherska v Orlických horách, kde se do hodně mladého děvčete zakoukal starý mládenec Josef Bitnar. Příbuzní ji nakonec přesvědčili, aby si ho vzala. Stal se její první obětí. Měla i jiné známosti a starší manžel jí brzy překážel.

To už bydleli v Plasnicích, kam se přestěhovali z osady Polom, protože jejich stavení vyhořelo.

„Jednou na louce sušili a Bitnarová manželovi uvařila polévku houbovou, pravděpodobně z prašivek. A milý Bitnar polévku snědl, v bolestech se svíjel na louce, ale přešlo to. Jindy mu namíchala do čaje nebo buchet jedu a to pomohlo. Milého Bitnara otrávila,“ zapsal kronikář.

Nakonec ho posadila ke stolu, barák zavřela a odešla. Travička strávila dva roky ve vazbě, ale trestu ušla. Také plasnická chaloupka mezitím vyhořela a ona neměla kam jít. Obec Polom pro ni náhradní bydlení neměla, a tak se místní rozhodli, že jí každý poskytne nocleh na jednu - dvě noci. Šla tak od chalupy k chalupě, ale k velké nelibosti s ní i řada záletníků, kteří ji navštěvovali.

Smrt u rybníka

K amantům patřil i Lichý zvaný Haban. Spolu se domluvili, že od jeho otce vyloudí chalupu v Bačetíně. Pokus o podvod při prodeji však nevyšel a starý Lichý jednoho dne zmizel. Nalezen byl oběšený v Provoze u rybníka, předtím ho ale „někdo“ utloukl. Obec Bitnarku vykázala, nikdo jí ale nic nedokázal.

S Lichým a dalšími kumpány potom přebývala v dřevěné trafice na Polomech. Když jí pak jeden z nich při hádce v opilosti pohrozil, že poví, co na ni ví, koupila prý kořalku a šli spolu spát do stohu. Když usnul, stoh zapálila a zmizela. Svého společníka v něm nechala uhořet.

Bitnarka byla zatčena a tehdy znovu vyplulo na povrch její obvinění ze záhadné smrti manžela. Musela se přiznat a trestu neměli ujít ani ostatní spoluviníci. Souzeni byli v srpnu 1930 u Krajského soudu v Hradci Králové. Bitnarovou za mnohonásobnou vraždu čekala oprátka.

Kdo je otec?

„Když měla být popravena a ohledána lékařem, učinil nález, že je těhotná. Bylo šetření, s kým souložila. Byl naznačen zřízenec trestnice. Byla v Řepích za Prahou. Tento se bránil, že to musel být její bývalý společník Lichý. Když byl vyslýchán, zapíral. Tvrdil, že mu chybí pohlavní úd, který si předtím asi ukroutil a zmrzačil, takže soulož s Bitnarkou byla vyloučena. Tíha viny spadla na zřízence, těhotná žena však nemohla být popravena. Bitnarová však ve věznici podlehla tuberkuloze, děcko snad zůstalo,“ uzavírá temný příběh polomské Bitnarky kronikář a dodává, že o případu se hodně mluvilo a psaly o něm i noviny.