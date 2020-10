Vyrostla na místě té původní a nabídnout by měla kromě úkrytu při nepřízni počasí i občerstvení. Energii bude útulně dodávat fotovoltaický panel umístěný na jejím "kšiltu".

"To místo má genia loci, je to jediné místo na hřebeni, kde se lidé budou moci schovat, navíc jen pár metrů od nejvyššího vrcholu Orlických hor. Chodí se tam pěšky i na běžkách a od té doby, co stojí nahoře rozhledna, návštěvnost je tam obrovská," zdůrazňuje Petr Likavec ze spolku Velká Deštná, který útulnu buduje.