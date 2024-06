Letos v zimě potřeboval panák opravit, a tak se toho pan Slavík opět ujal: „Na siluetu jsem obkreslil šváru. Ale nemohli jsme sehnat obličej, který by se hodil na tu vyříznutou hlavu. Nakonec to vyšlo na DiCapria,“ směje se muž.

Skuhrov leží v údolí Bělé v sousedství Kvasin a hlavní silnice vede do Deštného a dál přes hřeben Orlických hor na přechod v Orlickém Záhoří.

Marian Slavík vyrobil siluetu před 18 lety, tehdy chodil do školky přímo u průtahu obcí jeho syn. Tehdy ještě tvář filmové superstar neměla. „Se švagrem máme stejně staré děti a neustále jsme viděli, jako kolem školky jezdí rychle hlavně Poláci, kteří pracují v automobilce,“ vzpomíná Marian Slavík.

Fotku našel na internetu, vytiskl ji, zalaminoval a nalepil na tvář siluety policisty, která stojí u přechodu před vchodem do zdejší školky. Čepici sehnal od známého sběratele, znak Policie ČR na rukáv pak v armyshopu. „Říkal jsem si, že musíme najít někoho známého, třeba pak budou lidé zvědaví a zpomalí,“ zamýšlí se Marian Slavík.

Pohled na hvězdu Titaniku těší učitelky i maminky

Strážce pořádku s tváří lamače ženských srdcí z filmového plátna potěšil i učitelky v mateřské škole. „Líbí se nám a jsme rády, že ho tady máme. Je to příjemné, když chodíte do školky a první, koho vidíte, je Leonardo DiCaprio. Máme hned hezčí den,“ směje se vedoucí mateřské školy ve Skuhrově Zuzana Krassková.

Školka ale sousedí s frekventovanou silnicí. „Máme špatné zkušenosti hlavně, když najíždí pracovníci do Škodovky. Nechci to házet jenom na Poláky, ale bohužel ne všichni řidiči jsou ohleduplní a dodržují rychlost,“ konstatuje Zuzana Krassková, která má na starosti 62 předškoláků.

Nejhorší je situace, když se v kvasinské automobilce střídají směny. Tedy kolem šesté ráno a druhé odpoledne.

Když nejdou retardéry, pomůže filmová star

Dřív před školkou nebyl ani přechod, zdejší usilovali i o retardéry, ale to nebylo kvůli předpisům na silnici II. třídy možné. „Bohužel máme i takové zkušenosti, že polští řidiči nám házejí odpadky přímo z auta na zahradu. Proč polští? Ty odpadky mají polské etikety. Je to hrozně smutné,“ krčí rameny vedoucí školky v horském údolí, která má hned za plotem krásnou zahradu s lesoparkem.

Leonardo DiCaprio v roli policisty baví i Lenku Dužilovou: „Velmi mě potěšilo, že si někdo v tom každodenním shonu najde čas na takový vtip. To je prostě výborné,“ říká maminka pětileté Alžběty. Také ona oceňuje volbu tváře pro místního zpomalovače nezdárných šoférů: „Možná je ten DiCaprio zpomalí víc, než kdyby tam byla běžná figura. Která žena ho nemá ráda,“ povzdychne si Lenka Dužilová.

Leonardo občas řidiče splete

A originální strážník s klasickou plácačkou baví i skuhrovského starostu. „Řidiči jsou různí a někteří jsou opravdu magoři. Ale myslím si, že dopravní policie tady funguje a za ta léta se to zlepšilo. Dřív byla silnice spíš závodní dráha, bylo to opravdu nebezpečné. Situaci zlepšily i radary v Kvasinách,“ připomíná Milan Bárta a přidává i jednu vtipnou historku: „Na vlastní oči jsem viděl řidiče, který u našeho policajta zastavil a začal tahat doklady. Pak třísknul doklady na palubku a jel dál. Je to vtipné zpestření,“ dodává starosta Skuhrova nad Bělou, kde žije 1100 obyvatel.