„Začali tam s úpravami, řešili jsme s nimi územní plán s tím, že by tam chtěli udělat apartmány. Od začátku války na Ukrajině je ticho. Podle toho, co vím, byla paní z Ruska a prý je mimo Českou republiku. Potom jsme zjistili, že je to najednou na prodej. Dnes to vypadá, že tam ten brownfield zůstane,“ krčí rameny starosta Sněžného Petr Jirásek.

Vizualizace budoucího zmodernizovaného hotelu vypadají pěkně a ostře kontrastují se syrovou skutečností. Mobilní telefon uvedený na stránkách je ale vypnutý.

„Není to v našem majetku a nic s tím neuděláme. Roli hraje i to, že je hotel mimo intravilán obce. Kdyby to bylo ve středu vesnice, třeba bychom našli využití a uvažovali o odkupu. Je možné, že by tam mohlo být třeba bydlení pro důchodce nebo něco podobného, přínosného pro obec. Když je to na samotě, možnosti jsou omezené. Ani na to nemáme,“ konstatuje starosta a dodává, že ve Sněžném je nyní potřeba udělat vodojem, který přijde na šest milionů korun, a obec čeká také rekonstrukce vodovodu.

„Máme 140 obyvatel a priority jsou jiné než kupovat zchátralý hotel. Navíc je to stavebně špatně udělané, podepsal se na tom zub času, zatékalo tam, odolávalo to mrazu. Ani statika tam zřejmě nebude optimální,“ hodnotí Jirásek.

