"Je tu krásně," pochvaluje si mladá žena při výstupu se svými dětmi na Velkou Deštnou, chodí sem prý docela často, na Šerlich to nemá daleko. "Ale že bychom tu bydleli? Na relaxaci je to fajn, ale jezdíme sem jen na chalupu, práci máme já i manžel odsud trochu z ruky, než abychom každý den dojížděli," vysvětluje.

Jak vyřešit otázku vylidňování vesnice trápí už dlouhou dobu i nedaleké Orlické Záhoří, které však v posledních letech prošlo proměnou. Vyrostla zde nová zástavba, ať už přímo v obci nebo po okolních kopcích. Na první pohled se zdá, že je problém zažehnán. Avšak zdání klame.

"Devadesát procent nové zástavby je k rekreaci," upozorňuje starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

"Myslíte si, že nám automobilka, která je v dosahu zhruba asi 30 kilometrů, v něčem pomůže? Všichni lidé ze Záhoří, kteří tam pracují, se odsud stěhují blíže k ní. Práce v lese není, práce na statku taky ne, všechno se dnes platí na hektary, jezdí obrovské traktory s mulčovači, všechno se rozseká, rozmulčuje a kde ti lidé mají dělat? Mohou dělat maximálně v turistických zařízeních nebo ve službách, ale bohužel to teď bylo všechno rok zavřené. Je to těžké a co pro to má dělat obec? Už nevím, držíme školku, školu, informační centrum, poštu, obchod," dodává starosta.

Úbytek stálých obyvatel Orlických hor je pak nejmarkantnějších v dlouhodobějších statistikách. Ještě v meziválečném období žilo ve vesnicích dnes sdružených pod Orlickým Záhořím přes 2 200 lidí, po válce přišel odsun německého obyvatelstva a dnes tu má svůj domov o dva tisíce lidí méně. Tento počet sice nyní nijak výrazně neklesá, ale ani nestoupá.

Z Orlického Záhoří.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

To Olešnice v Orlických horách přišla v posledních 10 letech o 59 obyvatel, Deštné v Orlických horách o 57 a Rokytnice v Orlických horách dokonce o 216.

"Lidem je tu zima, nejsou otužilí. Už hrabě Nostic, když přijel na zdejší zámek, nevzpomínal na to úplně dobře. Říkal, že tady i žáby nosí kožichy. A lidi jsou dneska schoulostivělí," tvrdí rokytnický starosta Petr Hudousek.

Poukazuje přitom, že město má dobrou dopravní infrastrukturu, má přímé vlakové spojení jak do Rychnova nad Kněžnou, tak do Ústí nad Orlicí v sousedním kraji: "Pracovní příležitosti tu nějaké jsou, i když ne tolik pro inženýry, vysokoškolsky vzdělané lidi. Rokytnice je turistickým střediskem."

Uprázdněné byty majitelé prodávají rekreantům, protože sami již žijí jinde nebo odcházejí do větších měst. "A tito "chalupáři" od Hradce, Kolína, od Prahy si rádi koupí i byt v bytovce. Po jednotkám se to takto začíná vylidňovat. Jinak si myslím, že infrastrukturně to tady není špatné. Musíte to mít trochu v srdíčku, že chcete bydlet na horách," míní Petr Hudousek.

Jsou však také obce, které si o něco polepšily, jako Zdobnice, která v porovnání s údaji před deseti lety vykazuje přibližně o dvě desítky obyvatel více.

Infobox:

(Ne)růst obyvatelstva v obcích Orlických hor

rok 2021 a rozdíl oproti předchozímu roku (v závorce počet obyvatel v roce 2011)

Bartošovice v Orlických horách 194, + 1 (214)

Deštné v Orlických horách 549, + 0 (605)

Olešnice v Orlických horách 419, - 3 (478)

Orlické Záhoří 202, - 3 (197)

Rokytnice v Orlických horách 1999, - 1 (2 215)

Říčky 91, - 1 (92)

Sedloňov 215, + 2 (218)

Zdobnice 192, + 0 (170)

Zdroj: MV ČR