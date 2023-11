Nákladní auto při stoupání z Deštného na Šerlich nabořilo do svodidel

V pondělí uvízl na silnici stoupající z Deštného v Orlických horách na Šerlich kamion, ve čtvrtek odpoledne tu působil dopravní problémy další. Nákladní auto v jedné ze zatáček najelo do svodidel. Nehoda se objevila v hlášení Centra dopravních informací s tím, že je blokován a uzavřen jeden jízdní pruh a s omezením by tu řidiči měli počítat do čtvrtečních 17.45 hodin.

S čím mohou řidiči na silnici mezi Šerlichem a Deštným počítat, když napadne sníh? Projeďte se s námi její částí. | Video: Deník/Jana Kotalová