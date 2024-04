Už před dvěma lety z Marty I zmizela poma, teď dosloužila i sousední kotva a následně zmizí i zastaralá dvousedačka, která tady jezdila téměř 20 let.

Repasovaná šestisedačka teď dojíždí poslední sezónu na italském Kronplatzu. Po rozebrání jí převezou kamiony do Orlických hor. „Je to hezké, moderní a komfortní zařízení. Lyžaře budou chránit bubliny,“ těší se na novinku Petr Prouza.

Deštenští vlekaři za ni zaplatí 80 milionů korun. Investice pokryje i nový spodní terminál, pokladny, toalety a technické zázemí. „Pro nás je finančně absolutně nemyslitelné koupit zbrusu novou lanovku bez jakékoli podpory. V tom nemůžeme konkurovat alpským areálům, které podpory mají. To vůbec v Čechách nedává smysl, zvlášť v našem areálu střední velikosti,“ připomíná šéf skiareálu v Orlických horách.

Podle něj je lanovka ve velmi dobrém stavu: „Sedačky tam byly měněné v roce 2016. A to samé platí pro celý řídicí systém, lano. Je tam spoustu nových věcí. To, co je důležité u odpojitelných sedaček, je, že uchycovací gripy jsou staré dva roky.“

Lanovka bude rychlejší s nastavitelnou rychlostí, která se bude řídit třeba podle toho, kolik bude na svahu lyžařů. „Vleky samozřejmě byly náchylnější na oblevy, že musí být zasněžené, dost často se nám tady stalo, že nebylo po čem jet nahoru, i když sjezdovka byla v dobrém stavu,“ připomíná Prouza.

Letošní sezóna podle Petra Prouzy za moc nestála: „Byla to taková jako hodně nešťastná sezona. Ta čísla budeme teprve uzavírat, rozhodně byla hodně krátká. Vlekaři čelili teplu, dešti a oblevám. Poslední ránu zasadil sezóně extrémně teplý únor. Klíčovou část sezóny, jarní prázdniny, zhatila obleva a déšť. Například z šesti dní, které připadaly na jarní prázdniny pro Prahu, jen dva dny nepršelo. To jsme měli úplně narváno a zbývající čtyři dny bylo prázdno, protože se opravdu nedalo v podstatě vyjít ven.“

Příjmy střediska pokryly zhruba jen provozní náklady.

Teď už se pomalu připravuje na léto. Právě tato část sezóny bude pro hospodaření vlekařů vzhledem k oteplování čím dál tím důležitější.

„Dlouhodobě provozujeme horské terénní tříkolky, koloběžky, kdy lidé vyjedou nahoru lanovkou a pak sjedou dolů. Loni jsme začali stavět bikové traily, postavili jsme první dva. Jeden je delší a jednodušší pro rodiny a druhý už je náročnější se skoky a lávkami,“ láká Petr Prouza.

Letos chtějí pod novou šestisedačkou vybudovat další sjezdovou dráhu pro horská kola. Do budoucna se uvažuje i o rozhledně na Studeném vrchu nebo o bobové dráze v areálu Marta 2.

