Na dalších, níže položených místech však rozjetí lyžařské sezony brání nedostatek sněhu. "Přírodního sněhu je tu strašně málo, technický sníh vyrábíme, ale pokud to jde. V současné době je moc teplo. Máme nějaký sníh v hromadách, ale ještě ho tam necháme, aby nám neroztál i ten," sdělil Roman Štěpánek ze Skiareálu Farák v Rokytnici v Orlických horách.

Lépe na tom nejsou ani lyžařské běžecké trasy z Orlického Záhoří či osvětlený lyžařský běžecký okruh Ski Aréna Orlické Záhoří, který je mimo provoz. "Čekáme na víc přírodního sněhu, ale co se týče areálu Černá Voda, tam mají nafoukáno dost technického sněhu, takže sobotní závod rohaček se tam uskuteční. Díky technickému sněhu rozjela provoz i Bedřichovka. Vlek Jadrné je bez umělého zasněžování, takže ten čeká," upřesňuje referentka Turistického informačního centra Jana Matyášová.

V úterý se připravovala na středeční otevření červená Sportovní sjezdovka v Deštném v Orlických horách.

„Zasněžujeme propojovací louky, Závodní sjezdovku a Your park. Zasněžování probíhá i na modré sjezdovce během provozu. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. V provozu tedy nadále zůstává čtyřsedačka Marta II a přilehlá modrá sjezdovka. Hřiště lyžařské školy slouží zatím pouze pro výuku. Spuštění Yettiho hřiště pro veřejnost je naplánováno na středu. Jezdíme každý den od 8.30 do 16.00 a od 18.00 do 21.00. Večerní je prozatím pouze na lanovce Marta II,“ informoval Petr Prouza z areálu Sport Profi v Deštném v Orlických horách.

Hurá na běžky! Třeba na Vrchmezí

V úterý ráno vyrazila z Deštného rolba na úpravu běžeckých tras v okolí. Upraveny by měly být od Homole přes Velkou Deštnou, Masarykovu chatu na Vrchmezí, sjezdy na hlavní hřebenovou trasu jen k Šerlišskému Mlýnu a na Luisino Údolí.

V níže položených oblastech není zatím na strojovou úpravu dostatek sněhu. Další úprava je naplánována na sobotní ráno.

Chybí návštěvníci i personál

Na Silvestra zahájil provoz rovněž lyžařský areál Nella Bartošovice v Orlických horách. V současné době však tamní vleky opět stojí.

„Přerušili jsme provoz do pátku 10. ledna, protože včera včera a dneska tu nebyl ani jeden lyžař. Není zájem. V pátek od rána od 9 hodin ale už opět pojedeme – za ceny vedlejší sezony. Zima je tady taková, jak má být, tak lyžaři mohou přijet,“ uvedl v úterý provozovatel bartošovického areálu.

Ten se musí letos vyrovnávat i s nedostatkem personálu. „Zatím provoz zajišťujeme z vlastních zdrojů, ale je to velmi náročné. Nepomáhají ani finanční odměny. Chybí nám personál do půjčovny a uživili bychom ještě instruktora lyžování. Hledáme kvalifikované, certifikované instruktory a to je problém,“ dodává.