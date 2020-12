Teď by se mu mohlo ulehčit díky změnám jízdního řádu autobusů.

"Od 13. prosince do 6. března 2021 nám posílili dopolední linku, která k nám přijede od Deštného a pak jede zase do Deštného, vyveze lidi na Šerlich. Je to super, protože to odlehčí tamnímu parkovišti. Lidé tak mohou nechat auto tady, zaparkují tu bez problémů, a jet na Šerlich autobusem a pak se zase vrátit," vysvětlila referentka Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří Jana Matyášová.