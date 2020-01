Obzvlášť kritická bývá situace na Šerlichu.

"Výše popsaná situace se bude kvůli nedostatku parkovacích míst na Šerlichu a velkému zájmu návštěvníků po celou zimní sezonu opakovat. My na ni reagujeme a na místě řešíme tak, aby silnice spojující Deštné s Orlických Záhořím, zůstala průjezdná. Z toho důvodu žádáme řidiče, aby respektovali dané dopravní značení a vyhnuli se tak případnému přestupkovému řízení. Pokud jsou parkoviště na Šerlichu zaplněná, musí návštěvníci zvolit jinou lokalitu nebo parkovat na jiných místech, například v Deštném a na Šerlich se dopravit skibusem," upozorňuje rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková.

Za velkým zájmem turistů stojí i nová rozhledna na Velké Deštné. Na Šerlich dále směřují běžkaři, sjezdaři na sjezdovky na polské straně a návštěvníci Masarykovy chaty a okolí.

"Více návštěvníků lze očekávat v souvislosti s právě probíhajícím Šediváčkovým longem, následným Orlickým maratonem, pokud to sněhové podmínky dovolí (už pamatujeme varianty, kdy se závod kvůli nedostatku sněhu z Deštného přesouval výš na hřebeny), a s jarními prázdninami napříč republikou. Další akce jsou Soldiers a Rampušák, to je vždycky důvod zajet si i nahoru na Šerlich," poznamenala policejní mluvčí.

Jak vyřešit problém s přeplněnými parkovišti v Orlických horách a neukázněnými řidiči, kteří svými auty blokují provoz na tamních silnicích? Obec Deštné v Orlických horách by ráda rozšířila parkoviště na Šerlichu. Ulehčení už v příští sezoně by pak mělo přinést vybudování lanovky v Orlickém Záhoří, kam by se část návštěvníků mohla přesunout. Kácení stromů na její budoucí trase už začalo. Povede z katastrální části Jadrná.



"Lanovka bude dlouhá 1460 metrů. Investice bude kole 60 či 70 milionů korun," říká starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.



O zřízení lanovky přitom obec usiluje už 15 let. Kvůli různým komplikacím, které projekt pozdržely, přišla o možnost získání dotací. Ale obec věří, že se investice vyplatí a situaci pomůže zlepšit. Právě přes hraniční přechod v Orlické Záhoří sem totiž míří velké množství polských návštěvníků a běžkařů, které lákají turistické a běžecké trasy v horních partiích. "Lanovka tady hodně chybí, protože když přijedou, nemají v hřebenové partii kde zaparkovat. Takto budou moci nechat auto dole na záchytném velkokapacitním parkovišti a ke spodní stanici lanovky to budou mít jen 50 metrů. Parkoviště i lanová dráha jsou také přímo na spodní části běžeckých tratí a my odsud lidi můžeme vyvézt o 300 metrů výše až na hřeben opět na běžecké trasy, na Jiráskovu cestu. Případně se mohou svézt i dolů," vysvětluje Vojtěch Špinler.



Obec zatím řeší především zimní provoz lanovky, ale není vyloučeno, že by v budoucnu sloužila například i cyklistům.