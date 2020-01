Na start se postaví kolem 700 psích spřežení a více než stovka musherů. Absolvují čtyřetapový závod na 200 kilometrů a třísetkilometrový pětietapový závod nevyzpytatelnou přírodou Orlických hor.

S jakými podmínkami se budou muset poprat, ukáže až počasí o víkendu. Pohled na mnohých místech spíš zelenající se Orlické hory zatím zimu moc nepřipomíná. Musheři prý každý večer připíjejí na prašan.

Všichni se bojí "suché" varianty

"Trasy zůstávají podobné jako v předchozích ročnících, budeme je upravovat až podle toho, jak nám během soboty a neděle napadne sníh. Délku tratě se pokusíme dodržet. O všem budeme informovat na našich stránkách," říká pořadatel závodu Pavel Kučera.

Že by nakonec musheři museli vyrazit na "suchou" trať? "Stalo se to jednou a už to nechceme opakovat. Ten terén není vhodný na to, aby se jezdilo na kárách. Kdyby se mělo závodit na tréninkových vozících, raději bychom to zrušili. Uděláme vše proto, abychom jeli na saních," tvrdí pořadatel.

Závod psích spřežení vedoucí po hřebenech Orlických hor s jedním povinným přenocováním na sněhu je Mistrovstvím ČR v LONGu (dlouhé trati). Je nejdelším závodem svého druhu u nás a jedním z nejtěžších v Evropě. "Je extrémní i převýšením - spřežení nastoupají během závodu více než 7500 metrů. Na Černé Vodě bude první, čtyřhodinová přestávka. Měli by tam bivakovat ti, co jedou 300 kilometrů. Pro všechny pak bude bivak z pátku na sobotu na Pádolí," dodává Pavel Kučera.

Na bivaku přitom není povolena pomoc závodníkům dalšími osobami, v případě neuposlechnutí následuje diskvalifikace. Do cíle dorazí v neděli.

Musheři se před startem modlí za sníh

Startem i cílem je tradičně osada Jedlová v obci Deštná v Orlických horách, ve spolupráci s níž se závod koná. Šediváčkův Long přitom každoročně přiláká i velké množství diváků, pro které je zajímavou podívanou. K lídrům závodu mezi českými účastníky patří Roman Novotný z Příbramska, který ještě žádný z 23 proběhlých ročníků nevynechal a pojede také letos. Z úspěšných českých závodníků lze jmenovat Romana Habásko z Karlových Varů.

Na trati však nechybí ani ženy. „Máme teplé spacáky, bivakovací pytle nebo stany, to až podle toho, jaké budou hlásit počasí. A máme hodně oblečení,“ popsala potřebnou výbavu musherů Pavlína Hrabalová, která loni absolvovala se psím spřežením 200 kilometrů. Na start se postavila trochu neplánovaně místo svého muže, který si zlomil ruku.

Jak se zrodil Šediváčkův long



Poprvé se závody psích spřežení na dlouhou trať v Orlických horách uskutečnily v únoru 1997. Den před startem však Pavlu Kučerovi utekli dva psi. Jeden z nich - sibiřský husky jménem Šedivák - byl u vzdálené vesnice zastřelen místním obyvatelem. Navzdory tomu závod odstartoval a na památku této smutné události byl pojmenován jednou pro vždy Šediváčkův Long.