/FOTOGALERIE/ Největší investice za posledních deset let teď putuje do Ski centra Říčky v Orlických horách. Od minulého roku se připravovala a plánovala výměna stávající čtyřsedačkové lanové dráhy za modernější zařízení - šestisedačkovou lanovku s odpojitelným systémem a krycí bublinou.

Z Říček v Orlických horách. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

„Realizaci nakonec zásadním způsobem neovlivnila situace okolo nového koronaviru, byť určité napětí panovalo zejména s ohledem na demontáž šestisedačky v Rakousku a její dopravu do České republiky. Dalším nepříznivým faktorem bylo předčasné nucené ukončení zimní sezóny z důvodu vládních nařízení, které znamenalo výpadek příjmů z tržeb, které by díky velmi dobrým sněhovým podmínkám do běžného konce sezóny přišly," popsal nelehkou situaci posledních měsíců Jiří Krejsa, předseda Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje.