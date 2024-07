Bartošovice v Orlických horách spravují rozlehlý katastr, kde převažují rekreanti nad trvale žijícími. „Kdo se tomu diví, má chodit na schůze obecního zastupitelstva. V pohodě s tím nejsem, ale obec se musí starat o silnice, vyhrnovat je a někde na to musí brát peníze,“ říká jeden ze stálých obyvatel horské obce, který si jméno nechává pro sebe.

S bratrem vlastní chalupu v odlehlém údolí v katastru Bartošovic v Orlických horách . Samota v osadě Hadinec má zastavěnou plochu 190 metrů a pozemek dva tisíce metrů. „Myslím si, že to je hodně neúměrné a oproti tomu, co pro nás obec dělá. Třetinu roku se sem ani nedostaneme, protože v zimě není cesta udržovaná, není tady kanalizace, vodovod, elektřina, odpadky si vyvážíme sami,“ říká pan Martin a ukazuje mi kamenitou cestu horským údolím.

„Daň se nám vlastně zvýšila několikanásobně. Dřív jsme platili asi 2200 a teď platíme 9700 korun. Za rodinný dům u Hradce Králové platím daň 900 korun, sice má menší pozemek, ale je to stále desetkrát míň,“ počítá Martin Jindřich.

„Vedla nás k tomu nejistota, protože v době, kdy jsme se rozhodovali, vláda zvažovala, že stát obcím část příjmu ze sdílených daní sebere,“ vysvětluje nepopulární rozhodnutí bartošovický starosta Kostas Kotanidis.

Starostové: náklady rostou, navíc jsme byli v nejistotě

Nakonec obce o peníze ze sdílených daní nepřišly, ale pokud chtěly místní koeficient změnit, musely tak ze zákona učinit do konce září. Horské obci, kde žije 200 stálých obyvatel, přinese vyšší daň ročně do kasy kolem dvou milionů korun. „Máme veliký katastr, to znamená 35 kilometrů účelových a 6 kilometrů místních komunikací. Ty musíme opravovat, v zimě udržovat sjízdné, ceny stoupají, takže se nám ty peníze navíc hodí,“ říká starosta horské obce.

Na otázku, zda místní koeficient pro příští rok nesníží, odpovídá následovně: „Do konce září se musí místní koeficient znovu schválit, jinak se vrátí automaticky na jedničku. Budu zastávat názor, že bych místní koeficient ponechal tak, jak ho máme nyní.“

Horské obce také často na rekreanty doplácí za likvidaci odpadů. To se ale spíš týká nemovitostí, které se pronajímají. „Ročně na poplatku vybereme 400 tisíc korun, ale za svoz a likvidaci platíme dvakrát tolik. U nás se platí tisíc korun za člověka, ale v malých obcích, jako je Javornice nebo Slatina lidé platí ročně 300, 400 korun a obce už nic na odpady nedoplácí,“ uvádí příklad Kostas Kotanidis.

Říčky chtějí daň snížit, zatím neví o kolik

Nejvyšší možnou daň pak platí lidé v Říčkách v Orlických horách. Místní koeficient tady zvedli z dvojky na maximální pětku už pro rok 2023. Zdejší starosta Jan Kuchta vysvětluje, že důvody jsou obdobné jako v Bartošovicích: „Po pozemkových úpravách jsme navíc dostali nějaké cesty, o které se musíme starat, a teď musíme kvůli počtu rekreantů intenzifikovat čistírnu odpadních vod.“

Za navýšení kapacity čističky zaplatí horské středisko 16 milionů korun bez DPH. S investicí sice pomohl kraj částkou 3,5 milionu, ale další dotaci obec nezíská, protože podpora se váže na počet trvalých obyvatel. „Trvale hlášených tady máme asi 115 lidí, ale nárazově v době vrcholící sezóny je tady odhadem i kolem tří tisíc lidí. Mimo sezónu nám čistička několikanásobně stačí. A pak prostě v době Vánoc, Silvestra nebo prázdnin dostane dardu,“ vysvětluje obtíže Jan Kuchta.

Pro místní a rekreanty ale má dobrou zprávu. Místní koeficient a tím i daň z nemovitosti se tady pro příští rok sníží. „Už jsme o tom několikrát debatovali, rozhodnutí padne do konce prázdnin. Jak moc ale koeficient snížíme, to teď nedokážu říct,“ dodává starosta Říček v Orlických horách.

Rokytnice letos daň nezmění

Všude ale místní koeficient neměnili. To je příklad Rokytnice v Orlických horách. „Koeficient jsme pro letošní rok neměnili a na hodnotě 1,5 ho ponecháme i pro příští rok. To už jsme schválili v červnu v zastupitelstvu,“ připomíná rokytnický starosta Jiří Štěpán. V příštím roce pak chtějí v horském městečku vyhodnotit přínos daně a pak se rozhodnout. „Vyhodnotíme dopad do rozpočtu města, zároveň i daňové změny, které se týkají samospráv, a poté se tím budeme zabývat,“ dodává starosta Rokytnice v Orlických horách.

Mohlo by vás zajímat: Opočno bez kamionů. Obchvat má dokončený o osm měsíců dřív