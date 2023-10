/FOTO, VIDEO/ Pevnostní pohraniční systém, budovaný v meziválečném období, byl místem, kam se na podzim roku 1938 upínaly naděje Čechoslováků, že země uhájí své hranice. Nakonec vše dopadlo jinak. Dnes jsou však tyto památky vojenského stavitelství častým cílem turistů a Orlické hory v tomto směru lákají na řadu zajímavostí. Věděli jste například to, že byste tu našli vůbec největší vybetonovaný objekt celého pohraničního opevnění, ale také jeden z nejzachovalejších objektů těžkého opevnění v České republice? Vydejte se na naučnou stezku Opevnění Rokytnicka.

Naučná stezka Opevnění Rokytnicka má čtrnáct zastavení. | Video: Deník/Jana Kotalová

Jsou rozeseté v krajině, některé už pohltila bujná vegetace a najít je, není tak jednoduché. Jiné naleznete při turistických stezkách. Pozůstatky vojenského opevnění v pohraničí z dob ohrožení republiky jsou dodnes symbolem směsice pocitů, které tu vojáci prožívali: odhodlání, odvahy, ale po mnichovském diktátu a kapitulaci československé vlády i rozčarování, rozhořčení, pocitů zrady.

„V osmatřicátém na podzim byla mobilizace a my jsme byli kanónová a minometná četa a tvořili jsme rotu doprovodných zbraní. Ta měla 200 mužů. My jsme byli v Sedloňově v Orlických horách,“ vzpomínal ještě před několika lety na mobilizaci v roce 1938 Jan Vojta z Hradecka.

Z hor se musel vrátit do Hradce, chyběli totiž záložníci. „Byl jsem instruktor pro nováčky a záložníky,“ vyprávěl s tím, že přeškolování tehdy trvalo tak měsíc… Jenže tolik času už ani nebylo, všechny naděje českého národa pohřbil mnichovský diktát a to, co následovalo. Vojáci, kteří obsadili a strážili opevnění v pohraničí, nesli velice těžce, že je musí opustit bez boje a přenechat nepříteli. Nechtěli.

Pevnost Hanička ožívá ve virtuálním světě, v budoucnu pozve i na výlet v čase

Bez boje byla předána zástupcům Wehrmachtu 10. října 1938 i pevnost Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Velitel pevnosti Jaroslav Mikuláš Novák později ve svých vzpomínkách líčil, jak musel proti své vůli mužstvo přesvědčovat o nezbytnosti podrobit se rozkazu.

„Většinu zařízení ovšem vojsko před předáním demontovalo a odvezlo do skladů ve vnitrozemí,“ uvádějí k historii webové stránky Haničky.

Po zdejších místech, kde se v roce 1938 připravovali stovky odhodlaných mužů na obranu Československé republiky, vede naučná stezka Opevnění Rokytnicka, má čtrnáct zastavení. Panely jsou rozmístěné podél červené turistické značky mezi Panským Polem a Anenským vrchem a v prostoru tvrze Hanička. Popisují nejen jednotlivé objekty, ale připomínají i skutečnost, že československé opevnění patřilo ve své době ke světové špičce a dodnes se tu dochovala řada historicky cenných a zajímavých zástupců fortifikačního stavitelství.

Už první zastavení u parkoviště na Panském Poli upozorňuje na samostatný pěchotní srub R-S 74 Na holém. Měl to štěstí, že byl ušetřen ostřelování a díky tomu, že se na něm dochovaly všechny střílny i oba pancéřové zvony, patří dnes k nejzachovalejším objektům těžkého opevnění na našem území. V současnosti ho využívá Klub vojenské historie Praha a není přístupný.

Hanička má po více než půlstoletí zpátky svůj zvon a čeká na zbraně, virtuální

Tvrz Hanička, k níž je třeba vystoupat o něco výše, však přístupná je. Její výstavba trvala 22 měsíců a padlo na ni 28 milionů předválečných korun. Zahrnovala šest povrchových objektů, v podzemí je propojovalo 1,5 kilometru chodeb a sálů.

„Mohutné sály mohly pojmout značné množství munice a dalších zásob, což mělo posádce umožnit boj i v případě obklíčení po dobu několika měsíců,“ připomínají webové stránky pevnosti.

V době mobilizace 1938 však ještě ani nebyla plně vybavena. Dělostřelecký srub R-S 79 je pak vůbec největším objektem našeho hraničního opevnění. V rukou Wehrmachtu se nejen z něho stal pokusný „otloukánek“ .

„Doloženou je skutečnost, že objekty Haničky (R-S 77, 79, 79 A a 80) měly tu pochybnou čest sloužit v zimě roku 1940 jako cíl pro zkušební postřelování speciálními protibetonovými granáty Röchling. Šlo o jednu z tajných zbraní Třetí říše, která byla vyvíjena právě pro boj s opevněním,“ uvádí Luděk Vávra v publikaci Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938.

A to nejhorší měla Hanička ještě před sebou. Skutečnou pohromou pro ni bylo řádění národního podniku Kovošrot v 50. letech minulého století. Jak připomíná vedoucí zdejšího muzea Pavel Minář, Kovošrot si jezdil do zdejších lesů jak do samoobsluhy, bez povolení tu odstřeloval a vytrhával ze stropních desek pancéřové zvony a odvážel je do hutí k dalšímu zpracování. Opevnění zdevastoval hůř než Wehrmacht za druhé světové války.

Ale díky tomu, že srdce všech milovníků vojenské historie pro Haničku skutečně bije, mohla se dělostřeleckému srubu vrátit podoba z poválečných let a jejími útrobami vede od roku 2020 i prohlídková trasa.

Perličky z poválečné historie Haničky:

- Zatímco Kovošrot si jezdil do lesů pro materiál z pevností jako do samoobsluhy, jiný národní podnik - Zelenina se Haničku pokoušel využít pro své sklady.

- Podzemí vojenské pevnosti posloužilo i pro zkoušení systému spojení pro Pražské metro.

- Hanička byla využívána také jako zdroj pitné vody pro Rokytnici.

- V roce 1972 na Haničce vznikaly scény do filmu Otakara Vávry Dny zrady.

- V roce 1975 zabralo Haničku Federální ministerstvo vnitra a kolem bylo vytvořeno 15hektarové ochranné pásmo. Začalo se tu s budováním tajného Objektu Kahan, válečného pracoviště FMV pro boj vnitřním i vnějším nepřítelem. Mělo posloužit i jako úkryt pro tehdejší elitu FMV ČSSR, která se zde mohla ukrýt před okolním světem. Práce se zde definitivně zastavily v roce 1993, spolykaly sta miliony korun, ale dokončeny nebyly.

- V roce 2006 byla tvrz Hanička vyhlášena kulturní památkou.

/Zdroj: www.hanicka.cz/historie-tvrze, Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938, Luděk Vávra/