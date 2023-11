/FOTO, VIDEO/ A je to tady! Už první prosincový den si letos užijete lyžovačku v Orlických horách. A ve Skiareálu Šerlišský Mlýn vás to dokonce tento pátek nebude stát ani korunu. V sobotu pak zahajuje Skicentrum Říčky a za týden se zřejmě přidá také Skicentrum Deštné v Orlických horách. Dobrou zprávou je, že v některých střediscích se nezdražovalo.

Připomeňte si minulou zimní sezonu v Orlických horách. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Skiareál Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách zahajuje provoz již tento pátek 1. prosince. Jelikož skiareál investoval do nové technologie lyžařského vleku, což je pro nás velká událost, bude provoz v pátek 1. prosince pro všechny návštěvníky zdarma. Od soboty 2. prosince bude provoz od 8.30 do 16.00, a to dle ceníku zveřejněného na www.skidestne.cz,“ uvedla za Skiareál Šerlišský Mlýn prokuristka Romana Klinská.

Před rokem tady vyšlo celodenní jízdné (od 9.00 do 16.00) pro dospělé na 430 korun, pro děti na 380 korun, pro právě začínající sezonu to bude pro dospělé 480 korun, pro děti 430 korun. V nabídce je i jízdné na 2, 3, 4 hodiny nebo zvýhodněné vícedenní.

V Říčkách se bude lyžovat od soboty 2. prosince od 8.00.

„Díky podmínkám, které nám opravdu přály, můžeme otevřít červenou sjezdovku. Dále bude v provozu naše šestisedačková lanovka s bublinou, ski servis, půjčovna s úschovnou a občerstvení. Otevírací doba na začátku sezony bude v sobotu a neděli 2. a 3. 12. v době od 8.00 do 16.00. Dále pak budeme pokračovat od pátku 8. 12. již každý den v době od 8.00 do 16.00. Na své si přijdou také běžkaři, pro které plánujeme úpravu ve výše položených partiích hřebenovky,“ informovalo středisko na svém webu.

Jak dále provozovatel doplňuje, před letošní zimou tady zůstávají ceny na stejné výši jako v minulém roce. Ve vedlejší sezoně tu vyjde celodenní jízdné (od 8.00 do 16.00) dospělé na 770 korun, zlevněné na 560 korun, v hlavní sezoně na 830 a 620 korun. Zakoupit si lze i dvouhodinové, půldenní, vícedenní nebo celosezonní (7200 korun - za jednotnou cenu pro všechny). Kromě toho je v nabídce bodové jízdné a rodinné balíčky, při nákupu skipasu na e-shopu ušetříte 5 procent z běžné ceny jízdenek.

Skicentrum Deštné v Orlických horách avizovalo, že pokud podmínky vydrží, otevře 8. prosince, ale už na první prosincový víkend budou upravené běžecké stopy. Ze srovnání cen minulé sezony a té letošní vyplývá, že o něco stouply. Ve vedlejší sezoně se tady bude lyžovat po celý den za 680 korun (dospělí), za 610 korun (junior, senior 60+) a za 480 korun (dětská, senior 65+), v hlavní sezoně za 790 korun, v případě zlevněného jízdného pro určité skupiny za 720 a 570 korun. Lze si pořídit i celodenní přenosný rodičovský skipas za 1050 korun. Také v deštenském areálu si můžete zakoupit i jiné varianty jízdného a třeba i celodenní s večerním lyžováním. Jinak sezonní skipas s večerním lyžování bude stát dospělé 9860, juniory a seniory od 60 let 8460 korun, děti a seniory od 65 let 6910 korun (bez večerního lyžování 8460, 7050 nebo 5910 korun)

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Podmínky pro lyžování už ladí také Skiareál Olešnice v Orlických horách. Celodenní jízdné (8.30 až 16.00) vyjde v hlavní sezoně dospělé na 580 korun, děti na 420, ve vedlejší sezoně potom dospělé na 490 korun a děti na 360 korun. Zaplatit si tu lze kromě toho hodinové jízdné, jednotlivé jízdy, bodové jízdné nebo rodinné jízdenky. A jeden tip pro rodiny s malými dětmi na Soptíkově hřišti zaplatíte za 130 korun.

Na Černé Vodě by se mohlo lyžovat od 26. prosince, další střediska na české straně Orlických hor pravděpodobný termín otevření dosud nezveřejnila.

Na té polské však ano, začíná se tu v sobotu 2. prosince.

„Poslední dny v Zielenieci vypadaly opravdu dobře. Byl mráz a silněji sněžilo. Musíme však přiznat, že mimořádně teplý podzim vyvolal v našich srdcích určitou úzkost. Ale stálo to za to zatnout zuby a vydržet to vedro. Důležité jsou i předpovědi počasí na další dny, které jsou také optimistické. Všem proto oznamujeme, že v sobotu 2. prosince přesně v 9.00 zahájíme u Orlice novou sezonu. Centrum je připraveno, všichni se na vás těšíme,“ zve k návštěvě Sport Arena Zieleniec.

Do toho střediska je to díky přibližovacímu vleku kousek od Masarykovy chaty na Šerlichu coby kamenem dohodil, jinak mohou návštěvníci zvolit i cestu přes hraniční přechod v Orlickém Záhoří. Za ceny vedlejší sezony se tu jezdí do 21. prosince. V té si tu užijete sedmihodinovou lyžovačku v přepočtu za přibližně 588 korun (dospělí) a děti zaplatí jen něco málo přes 500. I tento areál nabízí vícero variant jízdného, je však třeba počítat s tím, že k dispozici bude část upravených sjezdovek.