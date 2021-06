Dřívější deštenský Alfa resort prošel proměnou a narostl. Právě tento pátek přivítá první hosty, jde o pravděpodobně vůbec největší hotelový resort vybudovaný v Orlických horách. Přešel pod společnost Amenity Resorts, který v současnosti provozuje v Česku čtyři resorty. Rekonstrukce tady začala začala před třemi lety. Nakonec oddalování termínu otevření hotelů kvůli covidu v tomto případě přišla docela vhod, aby se stihlo vše dokončit.

"Držíme si svůj standard, zrekonstruovali jsme to tak, aby to tady zapadalo do našeho řetězce, máme čtyřhvězdičkové resorty. Dříve to byla, dá se říct, taková tříhvězdička. Současný majitel vyhledává takováto místa v přírodě s atmosférou, kde si lidé budou cítit dobře. To samé je v Krkonoších, kde je náš resort sice ve Špindlerově Mlýně, ale na Labské nahoře na kopci mimo hlavní ruch. Má 24 pokojů a nějakých osm apartmánů, takže je mnohem menší než tady. I když tam samozřejmě máme stejné služby," říká manažerka společnosti Alžběta Mikešová.

Z původního hotelu zůstal krytý bazén. "Rozšířili jsme restauraci, nebyla tady tato zimní zahrada a současný výhled byl schovaný. Úplně nově bylo vybudováno wellness a bowling a samozřejmě jsou zrekonstruované pokoje, je jich třicet s kapacitou 75 lůžek, máme dva konferenční sály a navíc je tu jedenáct plně vybavených chat pro čtyři až pět osob," poukazuje na další část areálu Alžběta Mikešová.

Ceny za ubytování v resortu se odvíjejí podle termínu i poptávky. Největší zájem je přitom o chaty, kde zbývá už jen pár volných rezervací. Může prý za to i covid, z něhož lidé mají stále obavy a volí raději ubytování ve větším soukromí.

Například noc v čtyřlůžkové chatce vyjde zhruba kolem 4,5 tisíce korun.

Na zájem lidí o Orlické hory však sázejí i developeři. Budují se tu apartmány a zájemci o ně by měli počítat, že si oproti podhůří připlatí.

"Zájem je celkem velký, nahrává tomu i současná doba, kdy lidé hledají spíš apartmány v Čechách než v zahraničí. V současné době už máme ze 42 apartmánů dostupných už jen pět. Jsou různé a jejich cena se pohybuje od 6 000 090 korun do 7 690 000 korun," říká Jaroslava Šimková ze společnosti Apartmány Říčky.

V tuto chvíli provozujeme čtyři resorty v Česku. Tady se začalo s rekonstrukcí od roku 2018.