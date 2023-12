/FOTO, VIDEO/ Událostí této zimní sezony na Rychnovsku bude bezpochyby zahájení provozu nového lyžařského střediska v Orlických horách. Vyrostlo v části Orlického Záhoří - Jadrná. Obec by sem návštěvníky ráda pozvala už mezi vánočními svátky.

Přes Šerlich kolem Skiarény až k novému Skiareálu v Orlickém Záhoří, části Jadrná. | Video: Deník/Jana Kotalová

Další pořádné sněhové nadílky se dočkaly Orlické hory o prvním prosincovém víkendu a nedočkavci už mohli vyrazit na sjezdovky do Říček a k Šerlišskému Mlýnu. Od pátku 8. prosince se lyžuje také v deštenském Skicentru a v sobotu plánuje otevřít i Skiareál Olešnice v Orlických horách. Lyžaři však nedočkavě vyhlíží, kdy budou moci otestovat také novou sjezdovku a lanovku v Orlickém Záhoří - Jadrné, ve středisku, které si zanedlouho odbude svou premiéru.

Obec o jeho vybudování usilovala dvě desítky let. I když předpověď počasí hlásá na příští dny vzestup teplot a déšť, místní doufají, že se opět ochladí a podmínky budou přát, aby se provoz mohl rozjet co nejdříve. Už o minulém víkendu bylo možné si všimnout, že k dokončení lanovky moc nechybí.

„Lano je nasazené, dnes by mělo být zapletené,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler. „Napne se a zahájíme zkušební provoz, budou se posazovat sedačky, zatěžovat, zkušební provoz by měl být teď v průběhu nějakých deseti až čtrnácti dnů, to znamená do Vánoc,“ doplnil s tím, že nasazování sedaček na lanovku bude jednoduché: „Sedaček by mělo být 90. Jsou na vedlejší koleji a najíždějí samy. Je to ekonomičtější a pohodlnější a hlavně je to o tom, že kolik máte lidí, tolik dáte sedaček.“

Bude záležet na výsledcích zkušebního provozu a povolení Drážního úřadu, kdy se najede na ostrý provoz. „Pokud nám to povolí během patnácti dvaceti dnů, mohli bychom ho spustit mezi svátky,“ přiblížil možný termín rozjezdu pro veřejnost starosta.

Pozvánka Skiareálu Orlické Záhoří Ski areál Orlické Záhoří bude ideální místo pro rodiny s dětmi a všechny, kteří mají rádi pohodové lyžování. Sjezdovka bude mírná, ale dostatečně široká, dlouhá 1,7 kilometru. Díky novému výkonnému systému zasněžování, budeme mít na sjezdovce dostatek sněhu téměř v každém počasí. Parkoviště bude zdarma přímo pod lanovkou. Ohřát se a posilnit se budete moct v občerstvení přímo u lanovky. Děti nebo lyžaře začátečníky budete moct svěřit našim instruktorům.

Počítá se přitom, že lanovku v Jadrné budou hojně využívat vyznavači běžeckého lyžování, vyveze je totiž až do hřebenových partií Orlických hor. Ulehčit by se tak mohlo přeplněným parkovištím na Šerlichu, který je oblíbeným výchozím místem pro výlety na běžkách.

„Dole mohou zaparkovat a my je rádi lanovkou vyvezeme na hřeben. Na obě parkoviště se vejde dohromady tak 320 až 350 aut,“ upozorňuje Špinler.

Návštěvníkům bude k dispozici rychlé občerstvení, skyservis i půjčovna, vše bude součástí dolní stanice.

Investorem areálu je společnost Skiareál Orlické Záhoří, v ní má obec Orlické Záhoří 33procentní podíl, o zbytek se dělí soukromé firmy včetně provozovatele areálu společnosti A-Z Moto Czech. Trasa sjezdovky se začala mýtit před 4 lety, měří zhruba 1650 metrů. Celkové náklady, a to včetně pořízení repasované lanovky, dosáhly 160 milionů korun. Lanovka původně vozila lyžaře ve Švýcarsku. Odbavit zvládne kolem 1800 pasažérů za hodinu. Polovina sedaček je vybavena ochrannými bublinami, podobně jako sedačky lanovky v Říčkách. /Zdroj: ČTK/

Ceníky pro lyžování v Orlických horách ještě hotové nejsou, ale jezdit se tu prý bude za ceny srovnatelné například s areály v Říčkách nebo Deštném.

Lanovka v Orlickém Záhoří bude jednou z nejdelších v české části Orlických hor, kromě toho se obec už několik let pyšní i jedním z nejdelších běžeckých osvětlených okruhů pro běžecké lyžování. Pokud to podmínky dovolí, rolba by měla trasu upravit pro tento víkend během pátku.