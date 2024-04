Bylo to podobné jako v minulých letech. Na běžkách to byly kotníky, vykloubená ramena a nejtěžší úraz byla zlomená stehenní kost. Na sjezdovkách to pak byla zlomená zápěstí u snowboardistů, otřesy mozku, když byla sjezdovka tvrdá. Vážnější úrazy byly, ale neměli jsme žádný smrtelný, za což jsme samozřejmě rádi.

Tady se na hřebenech jezdilo někdy od začátku prosince do konce února. Trasy byly upravené odtud až do Říček . Nebyl ale sníh na sjezdech do údolí, ideální bylo nastoupit až na hřebeni. Ale podmínky mezi Velkou Deštnou a Pěticestím byly solidní.

Vzpomenete si nějaký konkrétní úraz?

Netradiční byl v únoru pád šestiletého kluka na Polomu z řopíku (bunkr lehkého opevnění – poznámka autora) asi ze dvou a půl metru přímo na hlavu a zrovna shodou okolností na kámen. Měl velkou tržnou ránu na hlavě, otřes mozku a poraněný kotník. Nakonec ho odvážela záchranka.

Vrátím se na sjezdovky – přilba je už dnes pro lyžaře standard?

Je to tak, má jí 99 procent lidí. Když už ji někdo nemá, tak to jsou starší lidé. Měli jsme tady pána, 68 let, s úrazem hlavy, a ten právě lyžoval bez přilby. Říkal, že už mu to za to nestojí. Přitom s sebou měl 12letého syna. Přilba přitom ochrání před otřesem mozku, odřeninami, případně před něčím horším. Jsem rád, že se je lidé naučili nosit. Dnes už hodně rozšířily u dětí a části dospělých i páteřní chrániče.

Nejlepší horští záchranáři jsou z Orlických hor, ovládli mezinárodní klání

Na začátku února se otevřelo nové středisko v Orlickém Záhoří, jak tam pomáháte?

Letos jsme tam měli provizorní služebničku, kde sloužil v provozní době střediska nastálo jeden člověk. Měl tam za těch zhruba 40 dní provozu desítky zásahů. Letos se tam chystáme postavit u parkoviště malou služebnu s ošetřovnou a garážovým stáním pro čtyřkolku. Už tam máme nakoupené veškeré vybavení, čtyřkolku, ale i prostředky na případnou evakuaci lanovky.

Celoročně neděláte jen klasické horské záchranáře. Vypomáháte i záchrance?

Je to tak, vyjíždíme na žádost zdravotnické záchranné služby několikrát do týdne. Záchranka vyjíždí do Orlických hor z Dobrušky nebo z Rychnova a my to máme na řadu míst z našich služeben blíž. Většinou to jsou interní nemoci, infarkty, mrtvice, hypoglykémie.

Občas si přečteme o lidech, kteří se třeba v Krkonoších vydají na túru naprosto neadekvátně vybavení. Zažíváte to také tady v Orlických horách?

Nemáme tak extrémní podmínky jako v Krkonoších. Ale setkáváme se s tím, že sem přijedou lidi, kteří Orlické hory podcení. Málo se obléknou, špatně si naplánují túru. Pak je třeba dohledáváme, nebo volají, abychom jim poradili, jak se dostat dolů. Stává se to, ale není to tak časté.

Máte zbytečné výjezdy, kdy vás lidé volají prostě v neadekvátní situaci?

My to tak nebereme. Když nám někdo zavolá o pomoc, tak zjišťujeme, co mu vlastně je. A v tu chvíli víme, jestli to je na výjezd. K většině případů ale vyjíždíme. Asi ve dvou případech si nás letos volali automobilisté, kteří využívají sníh ke smykování hlavně na cestě na Šerlich a zapadnou třeba do příkopu. Jsou to většinou takoví ti závodníci z města. Takových případů ale bylo v minulých letech víc, letos na to bylo málo sněhu.

Podívejte se, jak v Doudlebách bzučí jaro, u malé vinice je i zámecké včelařství

I k takovým případům jezdíte?

Většinou nám řeknou, že jsou podchlazení, nebo že mají nějaký zdravotní problém a my nedovolíme si tam nejet. Vytáhnout je ale stejně nedokážeme, na to nemáme vybavení.

Zimní sporty tedy skončily v Orlických horách před necelým měsícem a teď už jsou tady zelené louky. Tak trochu vám už začala letní sezona. Je to vidět i na návštěvnosti?

Hřebenové cesty jsou už bez sněhu, normálně se tam chodí pěšky a jezdí na kole. Přitom některé roky tam byl sníh místy ještě v květnu. Teď už máme nezvykle brzy takovou letní mimosezonu. Poslední dva víkendy byly hřebeny plné lidí. Vidět to bylo třeba na Šerlišském sedlu, kde byly mraky aut.

Když se bavíme o cyklistech, řešíte hodně úrazů lidí na elektrokolech?

Už jsme si na ně zvykli. Ale když to začínalo, tak to byla obrovská změna. Dnes už na elektrokolech jezdí nejen starší lidé. Jezdí na nich většina lidí. Elektrokolo ale má trošku jiné vlastnosti, jinak brzdí, má jinak těžiště. Lidé, kteří na kole nikdy nejezdili, najednou na kole jezdí a dostávají se do míst, kam by se nikdy nedostali. Často to kolo dobře neovládají, nebo podcení to, že se i na elektrokole se musí šlapat, dají si dlouhou túru, jsou unavení a dělají pak chyby.

Takže vám přibyli úrazy na elektrokolech?

Řádově to jsou desítky úrazů. U cyklistů jich tak máme celkem dvakrát víc, než před érou elektrokol.

Horská služba v Orlických horách Lidem pomáhá v Orlických horách 10 profesionálních záchranářů. Pohoří mají rozdělené na tři okrsky, služebny mají v Deštném, Říčkách a v Čenkovicích. Letos pak přibyla malá služebna u nového areálu v Orlickém Záhoří. Kromě profesionálních členů, pomáhají lidem v nesnázích i ti dobrovolní.