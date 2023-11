/OBRAZEM/ Filmaři si opět vyhlédli Orlické hory. Začalo to první klapkou 6. listopadu v Říčkách v Orlických horách, kde se rozjelo natáčení rodinného filmu Útěk podle stejnojmenné knižní předlohy Oty Hofmana.

Z natáčení Útěku. | Foto: archiv 2media.cz

Šestapadesát neomluvených hodin, Dny zrady, Obsluhoval jsem anglického krále, ale třeba i třetí série mysteriózního Labyrintu Jiřího Stracha se natáčela v Orlických horách. Letos v listopadu sem filmaři zavítali znovu. Štáb v čele s režisérem a scénáristou Davidem Laňkou tady začal natáčet rodinný film Útěk, příběh dvou kluků, které dohromady svedla náhoda. Hlavních rolí se ujali Kanwar Šulc a Jakub Barták, kteří si zažili před kamerou perné chvíle, ale zvládli je srdnatě.

„Natáčení začalo výživně. V pěti stupních Celsia jsme nahnali oba kluky do řeky, aby se v ní brodili. A oni to srdnatě dělali, dokud jsme neměli všechny záběry hotové, a dokonce se na konci ještě nabídli, že by nějaký ten záběr klidně zvládli. Je skvělé mít herce, kteří svou rolí žijí a kteří pro zdárný výsledek filmu udělají prakticky cokoliv. A stejně tak je skvělé mít úžasný štáb, který ví, že točíme film, jaké se tu běžně netočí. Že navazujeme na někdejší doménu české kinematografie – dětský film, a ještě vznikající podle knihy jedné z jeho legend Oty Hofmana,“ pochvaluje si David Laňka.

„Po třech dnech natáčení mohu říct, že nám pod rukama vzniká emotivní příběh a krásné záběry, se kterými bude radost ve střižně pracovat,“ svěřil se v počátku natáčení.

Nenatáčí se jen v Říčkách, ale i na dalších místech. Filmaři hory opustí 26. listopadu. Není to přitom poprvé, co Útěk Oty Hofmana dostane filmovou podobu. Ta předešlá vstoupila do kin už v roce 1967 a vysloužila si hned ocenění na prestižních filmových festivalech včetně Benátek a Cannes. Snímek měl tu smůlu, že kvůli osobě režiséra Štěpána Skalského upadl v době normalizace v zapomnění.

Paradoxem je, že Roman Skamene a Ivan Vyskočil, kteří tehdy ztvárnili kluky Sašu a Rudu, se objeví také v nové filmové adaptaci - po více než půlstoletí, i když samozřejmě už v jiných úlohách.

„Spolu s nimi se rolí dospělých zhostí Kristýna Kociánová, Marta Dancingerová, Štěpán Kozub, Miloš Vávra, Jan Novotný a další. Za kamerou stojí Laňkův stálý kameraman Václav Tlapák. Autorkou hudby bude Markéta Irglová. Původní příběh, který se odehrával v reáliích 60. let, David Laňka přenesl do menšího města, do určitého bezčasí,“ Markéta Faustová z agentury 2 Media.

O Útěku Ty dva svedla náhoda. Desetiletý Saša utekl z domova, když na něj padlo podezření, že se svými kamarády podpálil stodolu. Sedmnáctiletý Ruda utekl z pasťáku, protože napadl ošetřovatele. Potkali se v zahradním domku Sašova dědy a jejich cesty by se záhy rozdělily, kdyby Saša nezjistil, že to byl Ruda, kdo stodolu zapálil, a kdyby se nerozhodl, že ho přinutí se přiznat policii, aby on a jeho kamarádi nebyli potrestáni. Jenomže Ruda nemá nejmenší zájem se přiznávat. Chce pryč. Pryč z téhle země, daleko od svého dosavadního života po dětských domovech a pasťácích. A aby mu Saša tenhle plán nezhatil, vezme si ho tak trochu jako „rukojmí“… Společná cesta dvou kluků, kteří to v životě nemají jednoduché, trvá sice jen dva dny. Oba se však během nich změní. A oba poznají, že přátelství se někdy může zrodit i ze strachu a v situacích, kdy vám jde o život.

/Zdroj: archiv tvůrců filmu/

Film vzniká v produkci No Stress Production, KVArt production, Nutivit a Good Media. A kdy se filmu dočkají diváci? Podle tvůrců je premiéra plánována na podzim příštího roku.

S využitím tiskové zprávy

Zdroj: Deník/Jana Kotalová