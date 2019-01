Albrechtice n. O. - Ber, nebo neber. Tak vypadalo čtvrteční rozhodování albrechtických zastupitelů ve složitém hledání řešení revitalizace slepého ramene Orlice.

Albrechtický starosta Jaromír Kratěna (vpravo) ukazuje stav zaneseného ramena Orlice ve Štěpánovsku. Jednání zastupitelstva se účastnili i zástupci Povodí Labe a projektant (vlevo). | Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Ve hře sice byly čtyři varianty opatření, ale první a třetí z nich byly drahé, přičemž by nic zásadního nezměnily, proti druhé byla agentura životního prostředí, bez které nelze získat evropské peníze.



Nedostatek vody a zanesené řečiště už delší dobu trápí obyvatele Štěpánovska u Týniště nad Orlicí. Slepá ramena Divoké Orlice jsou silně znečištěna a lidé, kteří bydlí blízko zaneseného koryta Orlice, se letos potýkají s větším množstvím komárů než v loňském roce. Oblast přitom patří do přírodního parku Orlice. Úlevu pro obyvatele Štěpánovska by mohla přinést revitalizace řeky. Plán na ni představilo Povodí Labe letos na jaře – do řeky by mělo téci více vody a měla by se méně zanášet bahnem. Jenže i v těch nejoptimističtějších odhadech, které počítají s bezproblémovou stavbou, se předpokládá termín dokončení až v roce 2012.



Zástupci Povodí Labe a projekční kanceláře Agroprojekce Litomyšl přijeli ve čtvrtek do obce na veřejné zasedání, aby zastupitelům odborně zodpověděli všechny dotazy k výběru nejvhodnější varianty opatření v rámci projektu ve Štěpánovsku. Jednání, které vedl albrechtický starosta Jaromír Kratěna, se účastnili i zástupci petičního výboru a starosta Týniště n. O. Jaroslav Matička.



„Po bližším prostudování první verze projektu jsme došli k závěru, že idea zprůtočnit slepé rameno Orlice je úžasná, ale málo reálná. Poslední měření provedená na Orlici dokonce ukazují, že do slepého ramena nelze pustit více vody, než do ní natékalo přes stávající Benešovy rámy,“ komentoval historii jednání albrechtický starosta s tím, že jejich návrhy řešení spíše směřovaly k variantě zpětného vzdutí vody do ramene zespodu, s minimalizací nebo vyloučením nátoku vody z vrchu. „Jde sice o nákladnější akci, ale lacinější než původní návrh. Bohužel však tato varianta nezískala podporu od orgánů ochrany přírody,“ bilancoval Kratěna.



Jak upřesnil, na posledním jednání všech zainteresovaných stran ze 7. 9. společně došli k závěru, že funkčně i ekonomicky bude nejschůdnější, když rameno asi v 3/4 délky pročistí a zahloubí tak, aby v této části byla hloubka vody při Q330 1,5 metru. Čištění bude provedeno v nátokové části, kde dojde naopak k jejímu zavezení, nebo bude ponecháno k pozvolnému zanesení. Dále by byla provedena komplexní úprava pobřežních porostů. Tuto variantu podporoval i Václav Jirásek z Povodí Labe v Hradci Králové, který přišel i s dalšími doplňujícími opatřeními.

“V každém případě si musíme uvědomit, že v tuto chvíli moc na výběr nemáme. Bez evropských peněz se projekt nepodaří realizovat, a i když tuto variantu schválíme, jsme teprve na začátku procesu,“ uzavřel Jaromír Kratěna debatu před hlasováním, ve kterém IV. variantu podpořilo všech deset přítomných zastupitelů. „Bereme to jen proto, že není jiná možnost. Navíc nám nikdo nezaručí, že se za dva roky koryto opět nezanese. Na druhou stranu lepší něco než nic,“ uvedl bezprostředně po hlasování za petiční výbor obyvatel Josef Uhlíř. Včera však názor změnil. „Setkal jsem se s dalšími zástupci petičního výboru a výsledek jednání považujeme za prohraný boj. Vše je problémem Povodí Labe, které od toho dává ruce pryč, protože toto opatření nic nevyřeší. Již připravujeme velký černý transparent, na kterém bude napsáno: Petiční výbor se loučí se starou řekou Orlice,“ dodal Uhlíř.

Týnišťský starosta Jaroslav Matička považuje rozhodnutí albrechtických zastupitelů za správné. Je to jediná možnost, jak něco udělat. Jinak se zde komárů zbavíme jedině zabagrováním ramene,“ uvedl starosta, podle kterého variantu zřejmě schválí i týnišťští zastupitelé.