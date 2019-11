Orion v úterý otevře dveře veřejnosti

Den otevřených dveří se uskuteční 12. listopadu od 9 do 16 hodin v Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou - Dlouhé Vsi. Zkuste spolu s klienty nahlédnout do jejich světa a vyzkoušejte si různé terapie a pomůcky. Můžete se zde dozvědět více o centru, které svými službami podporuje rodiny s handicapem už přes dvacet let.

Den otevřených dveří v rychnovském Orionu | Foto: Kamila Císařová