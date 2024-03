Dějištěm pozoruhodné akce se ve středu 20. března stane tělocvična U Dubu v Týništi nad Orlicí. Technologický klub v Albrechticích nad Orlicí - Tékáčko tady pořádá robotickou soutěž pro žáky základních škol Robotrack - orientační běh robotů.

Minirobot. | Video: Tékáčko

„Jde o unikátní soutěž na podporu práce dětí s moderními technologiemi a se zájmem o robotiku, kterou pořádáme ve spolupráci s MAS NAD ORLICÍ a pod záštitou náměstka hejtmana. bude tu celkem 16 družstev právě z Královéhradeckého kraje a zúčastní se ho zástupci kraje, obce, firem a dalších institucí,“ uvedla za pořadatele Yvonna Ronzová.

Jde o první ročník této soutěže, která odstartuje ve středu v 9.30 ve Sportovní hale SK Týniště nad Orlicí.

„Soutěžící žáci vytvoří jedno až tříčlenný tým. Kapitánem týmu bude dospělá osoba, např. pedagog, lektor zájmového kroužku apod. Ten však může v rámci soutěže plnit jen funkci mentora (nesmí tedy sám zasahovat do práce soutěžního týmu),“ upřesňují mimo jiné k průběhu akce organizátoři z Tékáčka.

Na kterých středních školách Rychnovska dosahují žáci top výsledků u přijímaček?

Týmy se rozdělí do dvou kategorií, a to mladších a starších žáků. První disciplínou bude orientační běh řízených robotů, další orientační běh autonomních robotů. Robotické vozítko si soutěžící mohou zhotovit za použití systémů LEGO, Merkur, 3D tištěných dílů atd., v každém případě vlastní konstrukce. Rozměry nesmí přesáhnout 200krát 300 mm a každé takové vozítko musí také obsahovat místo pro uchycení čipové karty pro zaznamenávání průjezdu kontrolami. Do soutěže pak lze přihlásit pouze hotového a naprogramovaného robota.

„Pro ovládání robota je možné použít LEGO Mindstorms EV3 ovládací kostku, případně sestavit ovládací mechanismus pomocí programovatelných desek Arduino, ESP32, či podobných. Vlastní mechanické řízení robota je libovolné (např. tankové řízení, řiditelná náprava). Ovládání robota u disciplíny Orientační běh řízených robotů, je možné např. pomocí infračerveného ovladače, wi-fi nebo bluetooth připojení (aplikace v mobilu),“ doplňují pořadatelé.