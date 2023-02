Jan Křtitel Vaňhal (Johann Baptist Wanhal) je uznávaný skladatel a velká osobnost 2. poloviny 18. století. V Opočně působil jako varhaník od svých 18 let a letos si Opočno bude připomínat jeho 210. výročí úmrtí, zemřel ve Vídni 20. srpna 1813.

Právě díky nově zrekonstruovaným varhanám v klášterním kostele v Opočně bude možné úspěšně interpretovat Vaňhalovo varhanní dílo a na špičkový nástroj přilákat mladé talentované varhaníky. Alespoň v to veří spolek Provarhany.

Varhanní soutěž Jana Křtitele Vaňhala bude jedinou českou soutěží na varhany s takzvanou krátkou oktávou. "Cílem je podpořit mladé talenty a rozvoj jejich kompetencí. V neposlední řadě přispěje k internacionalizaci oboru na vysoké úrovni v regionu východních Čech," uvedl Štěpán.

Obnovené varhany v Opočně se poprvé rozezní za přítomnosti biskupa

Obnova varhan v klášterním kostele Narození Páně v Opočně trvala dlouhé čtyři roky. Dílo se povedlo i díky štědrosti mnoha dárců, kteří si pomyslně adoptovali varhanní píšťaly. Opravený nástroj z první poloviny 18. století se poprvé rozezněl loni 23. dubna.

„První adoptované píšťaly zakoupila paní z Opočna pro svá tři vnoučata a hned sáhla po těch za nejvyšší částky. To mi dodalo hned na začátek optimismu a jistoty, že to dokážeme. A také se to podařilo, i když tempo adopcí píšťal bylo hodně proměnlivé,“ zavzpomínala před časem tajemnice Městského úřadu v Opočně Renata Černá.

Špičkově obnovené varhany v Opočně nemají konkurenci široko daleko

Varhanní soutěž na nástroj s krátkou oktávou u České republice dosud neexistuje, podle pořadatelů je vhodným doplňkem k velkým mezinárodním soutěžím jako Pražské jaro, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, Mezinárodní soutěž Petra Ebena v Opavě či soutěže Pro Bohemia v Ostravě.

Jednokolové klání soutěže proběhne ve dvou kategoriích: I. kategorie je určena žákům a studentům hry na varhany na ZUŠ. II. kategorie je určena studentům konzervatoří a vysokých uměleckých i pedagogických škol. Datum uzávěrky přihlášek byl stanoven na 31. března 2023.