Změny dopravní obslužnosti si vyžádají uzavření některých ulic a řidiči budou muset využít objížděk. Autobusová zastávka se přemístí k domu s pečovatelskou službou. Více informací je k dispozici na webových stránkách města Kostelce nad Orlicí.

Z důvodu opravy železniční zastávky se chystají od 13. března také výluky traťové koleje mezi Častolovicemi a Doudlebami nad Orlicí, a to až do 27. března, případně se mohou prodloužit až do 1. dubna. Místo vlaků budou moci cestující využít náhradní autobusovou dopravu.

Od 18. do 22. března a od 25. do 27. března se pak plánuje výluka v úseku mezi Vamberkem a Rokytnicí v Orlických horách. I tady vyjedou náhradní autobusy.