Dopravní značky už v úterý večer avizovaly plánovanou úplnou uzavírku silnice I/14 v obci Záměl.

Z opravovaného mostu u Záměle. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Uzavření vozovky, které trvá od středy do 28. srpna, si vyžádala oprava zdejšího mostu. Všechna auta budou muset most objíždět, a to po dvou trasách.