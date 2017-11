Opozice: Mají dělat mnohem víc

Rychnovsko - Necelý rok do komunálních voleb nastává čas na bilancování, co se radnicím podařilo, a které sliby naopak politici nesplnili.

Rychnov nad Kněžnou zažívá období jako nikdy v historii. Z poklidného města se stal téměř Sherwood. To určilo hlavní úkol současného vedení. Zjednat pořádek. Podle starosty Jana Skořepy se to daří. A daří se plnit i hlavní předvolební slib - umořování 130milionového dluhu. Do dalších voleb prý půjde s čistým štítem. Investice, které sliboval, budou zrealizovány. Zpoždění však má stavba parkoviště u Fabu nebo kanalizace v Lipovce.

Ačkoli v Rychnově nepanuje klid, na radnici je stabilní koalice. Naopak v Dobrušce se odehrál palácový převrat. Starostu Petra Tojnara zastupitelé sesadili a postu se ujal Petr Lžíčař. Dobruška dokončila smuteční síň, ale pokulhává v opravách komunikací. Podle opozice se nepodařilo vedení připravit nic nového a čerpá hlavně z dříve připravených projektů. Toto tvrzení spojuje i další města. Opozice šla proti starostce Opočna Šárce Škrabalové. Vyčítala jí, že je slabá a ovlivnitelná. Škrabalová si však otěže z rukou nenechala vzít a v zastupitelstvu naopak dobrovolně a na protest skončili její největší kritikové. O židli naopak přišla její kolegyně z Týniště Jana Galbičková – důvodem byly údajné manipulace s informacemi. Hlasy o málo produktivním vedení se ozývají i v Kostelci, kde je tváří města starosta František Kinský, podle kritiků však město fakticky vedou místostarostové Tomáš Langr a Tomáš Kytlík. Kostelec během tří let nezačal s opravou kulturního domu a pokulhává oprava několika ulic. Podařilo se však opravit například školní jídelnu.

Velké náměstí zůstává nejdražším parkovištěm v Hradci

Hradec Králové - Měla by to být pomyslná piha krásy na tváři krajského města, zatím je to opar, který se stále nedaří vyléčit. Hradecké Velké náměstí vypadá jako velké parkoviště plné výmolů a děr, na kterém mohou řidiči zaparkovat za „lidových“ čtyřicet korun za hodinu. Opravovat se přitom mělo už dávno. Jenže – proti plánované podobě proměny Velkého náměstí se postavil formou petice Spolek pro kvalitu života.

Velký nesouhlas sklidilo především řešení parkovacích míst, jejichž počet chtěla hradecká radnice podle petentů omezit.

Bezútěšný stav vozovky na Velkém náměstí se mohl v tomto roce již měnit, kdyby do celé věci nezasáhlo ministerstvo pro místní rozvoj. To odebralo nákladnou záležitost z kompetencí hradecké radnice, protože se mu nelíbila přílišná – především mediální – angažovanost představitelů města a vyslyšelo argumenty Spolku pro kvalitu života.

„Neumím si představit, že člověk, který chce ve městě něco postavit nebo opravit, protože je to ošklivé, je podjatý. To mi přijde jako nesmysl,“ řekl před časem primátor Zdeněk Fink.

Projekty v Nové Pace váznou kvůli laxnosti ministerstva

Jičínsko - Příprava rekonstrukce ulic Ruská a Poděb-radova v Jičíně je komplikovanější, než se předpokládalo. Projekt vázne na odvedení dešťových vod z lokality. Zahájení stavby se předpokládá v letech 2019 – 2020. V Hořicích nedošlo k plánované rekonstrukci Domu kultury Koruna. Připravena je zatím studie, město bude čekat na dotaci. Nová Paka zatím chystá rekonstrukci Městského kulturního střediska, stavba bude zahájena až v příštím roce. „Na realizaci čeká řada projektů, největší nejistotou jsou pro nás poskytovatelé dotací, nedodržují lhůty,“ tvrdí starosta Josef Cogan.

Nastal problém. Autobusový terminál nemohou stavět

Nové Město nad Metují - Cestující i obyvatelé Nového Města nad Metují by uvítali nový terminál na autobusovém nádraží Rychta. Měl se začít budovat už příští rok.

„Zde jsme se bohužel setkali s problémem dnešní doby, kdy jeden obyvatel zablokuje realizaci projektu, který by přinesl užitek většině obyvatel města,“ mrzí novoměstského místostarostu Michala Besedu. Nádraží, které by odpovídalo jednadvacátému století, se tedy zatím stavět nebude.

Prioritou na Rychnovsku je bezpečnost

Rychnov nad Kněžnou - Zatímco v Rychnově nad Kněžnou žije přibližně 11 tisíc trvale hlášených obyvatel, v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny pracuje podle posledních statistik 11 400 zaměstnanců, velkou část z nich tvoří cizí státní příslušníci. Vzrostl počet trestných činů i přestupků, jen vloni jich policisté řešili 872. Problém si uvědomuje i Škoda Auto a. s, která finančně přispěla na otevření nové služebny cizinecké policie v Solnici, a částkou 2 miliony bude také podporovat několik let činnost městské policie v Rychnově. „Po dohodě a hlasování zastupitelstev má rychnovská městská policie právo zasahovat i v Solnici a Kvasinách,“ říká starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa. Kromě toho dodává, že počet městských strážníků vzrostl v poslední době více než o třetinu - z 15 na 21.

Trutnoff zmizel z Trutnova, pak i z celého regionu

Trutnov - Festival pod otevřeným nebem a Trutnov. Spojení, které dlouhá léta platilo, i přes spory hlavního organizátora Martina Věcheta s trutnovskou radnicí. Letos se však přetrhlo. Faktem zůstává, že Trutnoff Open Air na oblíbeném Bojišti skončil, zůstal tu jen jiný festival Obscene Extreme. Stany letos chtěli pořadatelé rozbít v nedalekých Mladých Bukách, tady ale narazili. Hlavně na sérii vyhlášek, které připravila tamní radnice. Po letech vyhrožování Věchetova parta z Trutnovska odchází. V roce 2017 undergroun-dový festival neproběhl vůbec, organizátoři teď vybírají novou lokalitu.