Náměstí potemnělo a zámek „zbělal“

Trčkovo náměstí v Opočně se minulý týden ponořilo do tmy. Technické služby tu demontovaly pouliční osvětlení i odpadkové koše - nezapadaly by totiž do filmových scén televizní minisérie o Boženě Němcové, které se tu od 11. do 14. listopadu natáčely.

Náměstí potemnělo a zámek „zbělal“. | Foto: facebook Státního zámku Opočno