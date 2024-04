Zajímavým objevem se pochlubil na svém facebookovém účtu opočenský zámek. Jak dokazuje, o překvapení tu není nouze. Tentokrát jde o nádobu sloužící k nalévání nápojů až z Apulie.

Zajímavý kousek má ve svých sbírkách zámek v Opočně. Pochází z doby kolem roku 330 před Kristem. | Foto: zámek Opočno

Zámek Opočno má ve svých sbírkách kousek, u něhož se mělo za to, že pochází z 19. století. Jenže, jak se ukázalo, jeho historie sahá až do období okolo 330 let před Kristem.

„Na opočenském zámku je stále co objevovat. Nedávno jsme v našem pravidelném čtvrtečním příspěvku věnovaném sbírkám představili nádobu, u níž jsme měli pochybnosti o jejím vročení. A k naší radosti se podezření potvrdilo. Dle odborníků nepochází tento sbírkový předmět z 19. století, jak uvádějí zámecké inventáře, nýbrž z období kolem roku 330 před Kristem! Tato "oinochoé" (nádoba k nalévání nápojů) byla vyrobena Řeky v italské Apulii a patří mezi tzv. červenofigurální keramiku. Zdobena je profilem ženské hlavy ilustrující tehdejší módu - čepec zvaný "kekryfalos", z něhož vystupuje uzel vlasů, či charakteristickou paprsčitou čelenku "stefané",“ uvádí opočenský zámek na svém facebooku.

