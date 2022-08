Nejen před kamerou, ale i ve skutečnosti byl po desetiletí spjat se zámeckou vinárnou v Opočně, kde se také natáčelo. Byl vrchním a také posledním provozovatelem zdejší vinárny, která už dávno hosty neláká. Je zavřená a čeká na záchranu.

„Zámecká vinárna byla otevřená od roku 1969 do roku 2003, moje žena tam byla první a poslední servírkou. Režisér měl chalupu na Sedloňově, a když jezdil z Prahy, pravidelně se tu ve vinárně stavoval. Ze Sedloňova je i pan Ježek, který tehdy pracoval v pojišťovně a ve filmu si vlastně zahrál sám sebe. Když jsme vinárnu měli ještě otevřenou, stavoval se tam také mladý Zounar a vzpomínal, jak tady táta natáčel. Už je to jen nostalgie,“ tvrdí Luděk Stančík.

Zdá se, jako by se čas zastavil, jen vlasy a knír zešedivěly. Opět stojí za barovým pultem, i když na jiném místě - ve své soukromé domácí hospodě. Je tu kulečník a stěny zdobí nablýskané poháry - ze zámecké vinárny. „Po sametové revoluci jsem myslel, že by se tu udělalo takové bistro, jenže to byla ještě masová turistika, na zámek přijíždělo 50 autobusů denně. Dělali jsme 500 obědů a tady přešlo pěšmo takových deset zájezdů na Skalku. Autobus tam přejel a čekal na ně. Ta doba už je pryč. A nám to tady zůstalo tak, jak jsme to připravili,“ vysvětluje.

Kdo byl talentovaný švec?

Stančík zve na vyhlídku z terasy, odkud se prý točil záběr na opočenský zámek do dokumentu Královéhradeckým krajem za Karlem Poláčkem. „Vidíte ten žlutý štít? Tam bydlel pan Wydra, který si zahrál talentovaného ševce. Ve filmu se jen mihl jako stín, ale v titulcích je hned za panem Ježkem. Švec to nebyl, byl to pracovník Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek při opravě fasády v Opočně. Když se ho někdo zeptal, čím se vyučil, říkal: Já jsem původním povoláním slušný člověk,“ vypráví.

I v ulici, kde si rok po natáčení koupil dům, se filmovalo. Sousedům prý zrovna přivezli uhlí a v detektivce je vidět, jak ho uklízejí. Natáčení bylo pro malé městečko velkou událostí, naprostá většina záběrů se pořizovala právě tady - v ulicích, domech, lahůdkářství, na zámku, v zámeckém parku i na vlakovém nádraží.

Most vzala voda

Luděk Stančík ukazuje fotografie: „To jsem já ještě bez kníru, ve filmu jsem už měl knír, a tohle je Jaromír Fišar, to byl varhaník. Hrál mi ve vinárně a režisér si ho tam také zvěčnil. Natáčelo se celé prázdniny. I tento most byl filmovaný. Most v zámeckém parku, u něhož Kodet skáče do vody, vzala velká voda v 97. nebo 98. roce. Místo něj je tam dnes nový,“ říká Luděk Stančík.

Film se stal jakýmsi živoucím pomníkem Opočna 80. let. A elegán a „donchuán“ Jiří Kodet byl nezapomenutelný.

Luďkova manželka Karla přináší i jiný poklad, režisérský scénář filmu Smrt talentovaného ševce od Jana Schmidta s podpisy spoluautora scénáře Václava Erbena a herců.

Sama se ve filmu neobjevila, pro natáčení zapůjčila jen svoji halenku. Také ona má však na filmový štáb své vzpomínky: „Luděk měl na starosti vinárnu a já dělala snídaně, obědy. Večer už byla zima, tak jsem jim udělala míchaná vajíčka a prý, jestli tam nemám něco k pití. Řekla jsem, že nemám. Pak jsme ale našli Luďkovu slivovici a tak jsme se zlískali - všichni. Měli odjet autobusem a Kodet vůbec nechtěl odjet.“

„To se točila točka, jak Jiří Kodet vjíždí mercedesem na Trčkovo náměstí, kde je dnes hospoda. Přišel režisér: Tak včerejší točení mi, Luďo, zaplatíš. Já nic nevěděl, byl jsem ve vinárně. Povídá: Ta tvoje Karla ožrala celý ansámbl, musíme točit znova. Ale nic jsem platit nemusel, bylo to řečeno jen v žertu,“ vybavuje si i po letech Luděk Stančík.

Večery v to léto v Opočně musely být hodně divoké. Nepopíjelo se jen ve vinárně, ale i na pokoji. Po jednom takovém povyražení prý Luďku Stančíkovi osvětlovači líčili, jak Jiří Kodet předváděl Hrzána. Vyskočil z okna a zůstal viset za parapet, odkud ho tahali.

Natáčení v rodném kraji

I když se Smrt talentovaného ševce stala už filmovou klasikou, která se každoročně v televizi reprízuje, diváky neomrzela. A někteří filmoví fanoušci do Opočna přijíždějí právě proto, aby zjistili, jak moc se místa natáčení změnila.

To, že volba padla právě na Opočno, zřejmě není náhoda. Vždyť režisér Jan Schmidt i spoluautor scénáře Václav Erben pocházeli z blízkého Náchoda. V Náchodě se narodila i Luba Skořepová (Alena Šustrová), nedaleko odsud v Borové Bohuslav Čáp (akademický malíř Vojtěch Matějka) a Miroslav Zounar (poručík VB Vašek Šlajner) pocházel dokonce přímo z Rychnovska, ze zhruba 20 kilometrů vzdálené Osečnice.