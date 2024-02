Přibližně v polovině února se začneme postupně stěhovat do budovy bývalého internátu v Opočně, abychom na začátku března náš stařičký domeček mohli předat stavební firmě, která nám ho za necelý rok přemění na moderní dům se třemi oddělenými bytovými jednotkami. V těch si každá rodinná skupinka pod dohledem tet a strejdů bude sama hospodařit, vařit, taky trochu uklízet, a hlavně dodržovat vlastní řád a pravidla. To všechno se v tom budoucím dospěláckém životě bude jistě hodit. /Zdroj:www.ddsedlonov.cz/

V druhé části jsou teď umístěny děti z Dětského domova v Sedloňově: „Celá budova v Sedloňově se rekonstruuje, zázemí tu teď má asi pětadvacet dětí a asi šest dospělých, stěhovalo se tento týden. Myslím si, že tam jsou dvě děti, které budou jezdit do mateřské školy do Dobrušky, ale ostatní budou vozit do jejich školy. Tady budou děti pouze ubytovány a budou se tu stravovat.“

„Až toto všechno pomine, budeme se bavit, jak areál využít dál, rádi bychom spolupracovali s Královéhradeckým krajem. Měli jsme tady pana Bittnera, který je krajským architektem. Uskutečnilo se zde setkání se studenty, kteří by se měli zabývat celým tímto areálem. Hodně k tomu přispěl i náš architekt pan Harom. Celá studie areálu by se měla koncepčně uchopit,“ vysvětluje Šárka Škrabalová.

Při současné vysoké poptávce se nabízí jako jedna z možných variant, na kterou se zaměřit, oblast bydlení.

„Kraj má zájem o sociální bydlení. My se samozřejmě nebráníme bytové výstavbě, nebo spíš rekonstrukci. Mohly by tam být, nechci říct startovací, ale prvotní byty, některé budovy by se daly i zbourat. Rozhodně bych ale byla ráda, aby zůstala tělocvična, která je velice hezká, opravená, vyhřívaná, všechno v ní funguje, je to jedna z největších tělocvičen v Opočně a okolí,“ říká starostka.

Z hlediska napojení jde o vhodnou lokalitu: „Rozhodně bychom chtěli jít cestou bydlení i vzhledem k tomu, že když se na místo podíváte z ptačí perspektivy, uvidíte návaznost, mohly by tam být další bytové jednotky, mohla by se tam udělat alej, parkoviště. A když se podíváte z areálu dolů, je tam sad, kde by se určitě nabízelo, aby tam byly nějaké řadové domy nebo menší bytový dům.“

Lidé už také netrpělivě vyhlížejí dokončení obchvatu, díky němuž se doprava zklidní i v této části městečka.

„Ve vzduchu ale visí i ta možnost, že jednu část areálu bývalé opočenské zemědělky by rádi využili také krajští hasiči. Měli v Bílých Poličanech školicí zázemí a zjistili, že už tam nechtějí být. Kraj proto řekl: a proč by to nemohlo být v Opočně?“ dodává starostka.