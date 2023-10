/FOTO, VIDEO/ Mimořádné prohlídky zpestřují závěr návštěvnické sezony na zámku v Opočně. A zájem je tak velký, že na poslední víkend v říjnu je už zcela vyprodáno. Do konce roku se však máte ještě na co těšit, na zámku se chystají Vánoce.

Výjimečný zážitek čeká návštěvníky na zámku Opočno už tento víkend. Prohlédnou si Opočno opačně - co obvykle bývá uzamčeno, mimořádně se otevírá.

„Zavedeme do stříbrnice, kuchyně, nově do rodového archivu, kde se nikdy neprovázelo. Máme tam ale nyní nově opravené schodiště, takže se tam dá celkem bezpečně dojít. Pak se návštěvníci podívají do hladomorny, která měla úspěch v minulém roce, a nově jsme přidali ještě jednu místnost - jízdárnu. Myslím, že ještě pár vstupenek zbývá,“ říká kastelán zámku Tomáš Kořínek.

„Ale na mimořádné prohlídky další víkend už je vyprodáno. I pohádky, které jsme měli minulý víkend, byly kompletně vyprodané. O mimořádné prohlídky je vždycky velký zájem z toho důvodu, že to je něco netradičního a lidé to nezažijí každý den,“ podotýká.

Jak připomněl, letos začaly opravy zámeckého letohrádku, jako další přijde na řadu jízdárna.

„V současné době se rekonstrukce jízdárny projektuje, takže chceme vzít lidi dovnitř, aby ji viděli ještě předtím, než začne. Aby v budoucnu dokázali porovnávat a uvědomili si, že rekonstrukce tak velké haly není jednoduchá věc a dá spoustu práce. Posledních tak deset let dovnitř určitě nenahlédli. Vím, že kdysi se tam konaly koncerty Rybovy vánoční mše,“ zmiňuje Tomáš Kořínek.

Jízdárna by mohla ožít kulturou

Projekt na opravy jízdárny má být odevzdaný do konce roku. Kdy začnou, však v tuto chvíli není jasné. Budou nákladné a bude záležet na tom, zda a kdy bude schválena žádost o dotace z ministerstva kultury. „Přes léto se u nás na nádvoří konají muzikály, divadelní představení, koncerty a tak dále. To všechno by se v případě nepříznivého počasí mohlo přesunout právě do této jízdárny, kam se s přehledem publikum vejde,“ nastiňuje plány do budoucna na využití jízdárny kastelán.

Zámek zůstává do konce října otevřený už jen o víkendech. Ten poslední bude kromě běžných prohlídek patřit těm mimořádným, které jsou již vyprodané. Návštěvníci, kteří si stihli koupit vstupenky, se vydají za kuriózními exponáty zámeckých sbírek a čekají je rozšířené prohlídky zbrojnic.

V listopadu zůstane zavřeno a budou se připravovat Vánoce na zámku.

„Po tři adventní neděle budeme provázet po zámku, půjde o zkrácené vánoční prohlídky. A 9. a 10. prosince chystáme vánoční jarmark. Bude zhruba dvojnásobný oproti minulému roku. Loni se konal první ročník, měli jsme okolo 35 stánků, letos jich bude tak 60. Budou na obou nádvořích, na prvním nádvoří budou ještě kováři a tesaři, výběh s ovcemi, něco pro děti a samozřejmě vše bude doplněné klasickými stánky s vánočními dárky i něčím dobrým,“ zve k návštěvě Tomáš Kořínek.

Exponáty zatím na zámku zůstanou

Obzvlášť v září prý zaznamenali v Opočně vysokou návštěvnost: „Ale zatím to vypadá, že celkově bude velmi podobná jako v loňském roce, necelých 40 tisíc.“

V současnosti zámek Opočno patří státu. Letos soud rozhodl o tom, že má být potomkům jeho dřívějších majitelů - Colloredo-Mansfeldům - vydána část cenného mobiliáře. „Smlouva našeho pana ředitele a zástupce Colloredo-Mansfeldů je před podpisem. V příštím roce tady exponáty zůstanou stoprocentně a pak uvidíme,“ dodává kastelán.