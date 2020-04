/FOTO/ Přestože hranice naší země koronavirus téměř neproniknutelně uzamknul, nezabránilo to vedení města Opočno, aby nabídlo pomoc svým přátelům a partnerům v Evropě - konkrétně francouzskému městu Puteaux a polským městům Opoczno a Radkow.

Opočno pomáhá přátelům ve Francii a v Polsku. | Foto: archiv města

Do Francie a Polska směřovaly z opočenské radnice povzbuzující dopisy podepsané starostkou Šárkou Škrabalovou. Zároveň v nich byla i nabídka: „Touto cestou bychom vám rádi nabídli to, co je u nás v tomto okamžiku součástí každodenního života. Jsou to roušky, které jsou u nás povinné, a my věříme, že pomáhají zpomalit šíření koronaviru. Heslo naší země je „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“. Přijměte, prosím, od nás tuto symbolickou pomoc jako vzpomínku na vás v této zvláštní době. Jde o ručně šité roušky od občanů města Opočna, kteří nám je zdarma šijí pro všechny, kdo je potřebují. Proto je posíláme i k vám a věříme, že vás nejen ochrání, ale i potěší.