Státní zámek Opočno je národní kulturní památkou a je považován za jeden z nejkrásnějších renesančních zámků u nás.

Už dlouhá léta však kolem něj vládne nejistota, komu nakonec připadne. Co by bylo pro něj nejlepší? Ať už zámek Opočno zůstane státu, či se vrátí do rukou Colloredo-Mansfeldů, bylo by dobré, aby vše skončilo co nejdříve a zámek se dočkal investic do obnovy a dalšího rozvoje. Tento názor zastává i sedmadvacetiletý Tomáš Kořínek, který se od letošního roku ujal jeho správy.