Už šestý ročník akce Dětská míle se chystá v sobotu 26. září od 9 hodin v zámeckém parku v Opočně.

Dětská míle: Na sváteční úterý se dali nejmenší v Opočně do běhu. | Foto: Jan Hoder

Závody jsou určené dětem od 2 do 15 let i rodičům všeho věku. Běží se od zámeckého letohrádku. Registrovat se lze 10 minut před startem dané kategorie, pokud jste to nestihli do pátku 25. září do 18 hodin na e-mailové adrese: detskamile@seznam.cz.