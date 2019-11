Mikulášská show na opočenském Kupkově náměstí každoročně patří k největším tahákům svého druhu v kraji. Tisíce návštěvníků sem láká velkolepá podívaná, zvláště pak „létající“ čertí cháska. Také letos se příchozí mohou těšit na tradiční příjezd Mikuláše kočárem, ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu. Vše odstartuje v 16.45 hodin.

Zajímavou akci nabídne na Rychnovsku na první adventní neděli rovněž Husovo náměstí ve Vamberku, kde je připraveno od 16.30 staročeské občerstvení a prodej drobných dárků. Nebude chybět ani hudební program a vše vyvrcholí v 18 hodin průvodem andílků za zvuku zvonečků i zvonů kostela sv. Prokopa a rozsvícením vánočního stromku a ozdobeného náměstí.

Zajděte si do pekla

Pekelných překvapení, zábavy a her s čerty si pak užijí dost tuto sobotu a neděli návštěvníci Starých Hradů na Jičínsku. „S opravdovým čertem, čerticí nebo veselou princeznou můžete navštívit starohradské peklo v Zámeckém pohádkovém sklepení,“ stojí v pozvánce a příchozí tu toho čeká mnohem více.

V neděli 1. prosince obsadí Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázní horda strašidelných čertů. Děti, které nezlobily, se ale čertů bát nemusí a navíc na ně čeká andělsky dobrá odměna přímo z rukou Mikuláše.

V Trutnově se konají v úterý 3. prosince v Uffu Mikulášoviny, v Hostinném ve čtvrtek 5. prosince Čertovská stezka a v sobotu 7. prosince bude lákat Andělská vyjížďka ve speciálním parním vlaku z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou a Martinic v Krkonoších, kde bude vyhrávat čertovská kapela.

Ve čtvrtek 5. prosince se za čerty můžete vydat také ke královéhradecké Bílé věži a na ni. „Těšit se můžete i na divadélko O hledání anděla a čertovské miniaktivity. Čertů se bát nemusíte – dohlížet na ně budou Mikuláš s andělem – doporučujeme dětem mít připravenou básničku, říkanku či písničku. Poslední odvážlivci se budou moci vydat za čertovským dobrodružstvím v 18 hodin,“ zvou pořadatelé.

Další mikulášské programy v kraji:



5. 12. od 15.30 vyjíždí od Alessandrie v Hradci Králové Mikulášský trolejbus. Jízdné je zdarma pro děti i jejich doprovod.



5. 12. od 15.30 Mikuláš v Zámeckém parku v Jičíně. Hudební program, ohňová show, čertovský rej s TS Destiny a mikulášská nadílka.



5. 12. od 16.00 Mikuláš na rynku na Masarykově náměstí v Novém Bydžově. Tradiční nadílka s doprovodným programem a rozsvícením vánočního stromu.



5. 12. od 16.00 do 18.00 Mikuláš na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích s vystoupeními, loutkovým divadlem, ohnivou show a dalším programem.



5. 12. od 16.30 do 19.00 a 6. 12. od 13.30 do 15.30 Čertovské experimenty na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové



7. 12. od 16 do 18 hodin Čertovské dovádění na Poláčkově náměstí a v Zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou. Přichystány jsou hry a soutěže pro malé čertíky a andílky, vstupné je 10 Kč/dítě.