Jako krajský vítěz bylo komisí vyhodnoceno město Opočno s přihláškou za památkovou zónu. Druhá v pořadí skončila přihláška Hradce Králové za památkovou zónu a třetí za památkovou rezervaci Hradec Králové. Bodový rozdíl v hodnocení všech tří přihlášených byl relativně malý. Každé z hodnocených území prokázalo vysoké památkové hodnoty a velkou pozornost, která je péči o ně ze strany měst věnována.

Město Opočno se soutěže o titul Historické město roku přihlásilo poprvé. Hodnotící komise neměla lehkou práci, protože všechny tři přihlášky reprezentují dobře spravovaná památkově chráněná území, ve kterých města a vlastníci budov udělali obrovský kus práce na jejich zvelebení. Město Opočno hodnotící komisi zaujalo systematičností, s jakou své historické centrum obnovuje a kvalitou, jakou od oprav a úprav vyžaduje.

Je to na první pohled znát na stavu veřejných prostranství, jimž už téměř všude vládnou přírodní materiály a opečovávaná zeleň. Komise rovněž ocenila to, že se město Opočno ve více případech rozhodlo pořídit do svého vlastnictví ohroženou historickou budovu v památkové zóně, postarat se o ni a využít ji pro rozšíření kulturní nabídky města pro své obyvatele i jeho návštěvníky.

Výbornou práci města Opočna v území jeho památkové zóny dokládá i fakt, že zde za sledované období vzrostl počet obyvatel, což není v historických centrech měst, která jsou i vyhledávanými turistickými cíli, běžný jev. Věřím proto, že Opočno uspěje i v celostátním kole a přeji mu další úspěch, řekl Jiří Balský z Národního památkového ústavu.