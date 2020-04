Infocentrum už vybírá vstupenky

Turistické informační centrum v Opočně je od pondělí 27. dubna otevřené pro veřejnost v úřední dny městského úřadu, tedy v pondělí od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.