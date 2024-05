Další svátek pro fanoušky motorismu je za dveřmi. V Opočně slavnostně odstartuje v pátek odpoledne už pátý ročník Podorlické rally. Závodníci i diváci se mají na co těšit. Akce však s sebou přinese i dopravní omezení.

Z Podorlické rally. | Foto: archiv pořadatelů

„Na slavnostním startu v pátek 24. 5. bude k vidění na Kupkově náměstí v Opočně Tatra Buggyra Racing, s kterou se zúčastnil letošního ročníku Rallye Dakar Daniel Stiblík z Rychnova nad Kněžnou. Po posledním ostrém autě projede Trnovskou rychlostní zkoušku a tím ji otevře,“ hlásí pořadatelé Podorlické rally na facebooku akce.

Pro letošní ročník přichystali překvapení. Jinak účastníci mají své zázemí a servisní zónu tradičně v Houdkovicích. Od páteční 17. hodiny nabídne Kupkovo náměstí v Opočně přehlídku všech závodních vozů pátého ročníku Podorlické rally. Následovat bude slavnostní start spojený s představením posádek.

„Posádek je kolem 120,“ prozradil Jiří Chalupný z pořadatelského týmu.

V souvislosti s konáním rally by veřejnost měla počítat s omezením provozu v Opočně. Už v pátek od 12 hodin bude omezeno parkování a doprava v některých částech náměstí a přilehlých ulicích historického centra.

Uzavírky se chystají i na několika úsecích silnic Rychnovska, kde budou probíhat rychlostí zkoušky. Posádky závodních vozů, mezi nimiž nechybí ani dnes už historické kousky, čeká 81 měřených kilometrů, převážně na asfaltovém povrchu.

Zdroj: Youtube

První rychlostní zkoouška startuje v pátek po 18. hodině na trase Trnov - Houdkovice. Jak informovali organizátoři, parkování pro diváky a fanoušky rallye bude na letišti Trnov. Příjezd od Semechnic bude uzavřen a povolen jen pro závodní automobily, autobusové spoje a občany bydlící před startem rychlostní zkoušky v Trnově. Na této komunikaci je zákaz parkování a bude na něj dohlížet policie.

„Od obce Semechnice se dostanete na letiště Trnov jednoduše přes obec Podchlumí, 3,2 km. Další uzavřená komunikace bude od obce Houdkovice, na které bude RZ a cíl RZ. Od Houdkovic se nedostanete do Trnova. Bude kontrolováno Policií ČR,“ upozorňují dále pořadatelé.

Rychlostní zkouška Trnov - HoudkoviceZdroj: archiv pořadatelů

Do Trnova na letiště se z Houdkovic musíte vydat přes Byzhradec, Hrošku, Bílý Újezd, Podbřezí a Podchlumí, je to necelých necelých 12 km. Na jiných přístupových komunikacích, a to od Zádolí a Hrošky, je povoleno parkovat.

Doba uzavírky pro páteční rychlostní zkoušku Trnov - Houdkovice bude přibližně od 17.30 do 21 hodin

Objízdné trasy budou vyznačeny i pro sobotní uzavírky. V sobotu se pojedou čtyři rychlostní zkoušky, závodní posádky je absolvují dvakrát.

Rychlostní zkouška Kvasiny - UhřínovZdroj: archiv pořadatelů

Uzavírky se týkají úseků: rychlostních zkoušek 2 a 6 Lipovka - Kvasiny (ÚK) – Rychnov nad kněžnou (ÚK), Lukavice (ÚK) – Skuhrov nad Bělou – Uhřínov (cca 15 km).

Rychlostní zkouška Dobré - JeštěticeZdroj: archiv pořadatelů

Dále úseku, kde se pojedou rychlostní zkoušky 3 a 7: Dobré – Lhota Netřeba – Masty – Bílý Újezd – Brocná - Ještětice (cca 6,2 km).

Rychlostní zkouška Hřibiny - OstašoviceZdroj: archiv pořadatelů

A trasy rychlostních zkoušek 4 a 8: Hřibiny – Rašovice, Křivice – Ostašovice (cca 8,1 km).

Rychlostní zkouška Jílovice - LibníkoviceZdroj: archiv pořadatelů

Rychlostní zkoušky 5 a 9 se pojedou mezi Libníkovicemi a Jílovicemi na Hradecku.

Úplná uzavírka se chystá na sobotu 25. května od 6 do 21 hodin. Po průjezdu posledního vozu a provedení kontroly trati bude uzavírka odstraněna.

Objížďka pro ostatní účastníky provozu bude vyznačena:

- RZ 2,6 – Panská Habrová – Městská Habrová

- RZ 3,7 – Dobré – Hlinné – Svinná – Hraštice – Skuhrov nad Bělou

- RZ 4,8 – Lično – Hoděčín – Ledská – Malá Ledská – Častolovice

Diváci by měli sledovat průjezd závodních vozů v dostatečném odstupu od kraje vozovky, nestát na únikových cestách, na vyznačených nebezpečných místech a měli by se vyvarovat míst pod úrovní tratě. Dále by měli být obezřetní, nepřebíhat v průběhu rychlostní zkoušky vozovku a nepohybovat se po trati. „Nestůjte před hradbou stromů, za skoky, na vnější straně zatáčky, před domy nebo jinými nepřekonatelnými překážkami. Místo ke sledování soutěže vybírejte pokud možno na vyvýšených místech, za pevnými překážkami apod.,“ nabádají v pokynech pořadatelé.

Podorlickou rally budou moci fanoušci sledovat nejen v místě konání, ale i na kanále YouTube a prostřednictvím velkoplošné obrazovky na opočenském náměstí.

