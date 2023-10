Opočnem se opět ponese křik dravců, až do soboty hostí Národní setkání sokolníků

/FOTO, VIDEO/ Nové zážitky pro lovce, radost ze setkání a atraktivní podívaná pro diváky, to je akce, která každoročně láká do Opočna sokolníky z mnoha zemí, ale i příznivce z řad veřejnosti. Od středy 4. až do soboty 7. října se ve východočeském městečku uskuteční už 56. Národní setkání sokolníků s mezinárodní účastí.

Ze setkání sokolníků v Opočně v roce 2022. | Video: Jana Kotalová