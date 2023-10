Nádheru dravců můžete obdivovat v Opočně. Opět hostí Národní setkání sokolníků

Atraktivní podívaná v atraktivním prostředí východočeského Opočna. To je Národní setkání sokolníků, které se v Opočně koná už pošestapadesáté, a to až do soboty 7. října.

Druhý den lovů Národního setkání sokolníků v Opočně s mezinárodní účastí. | Video: Deník/Jana Kotalová