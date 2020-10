V Čánce se budou od pondělí konat práce na úpravě komunikací po pokládce kanalizace.

Ilustrační snímek. Oprava silnice | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Od 12. října do 31. října tak bude platit úplná uzavírka silnice č. III/29839 v Čánce. Zajíždění bude možné pouze po dohodě se stavbou. Mění se také autobusová obslužnost. V týdnu od 12. října do 16. října budou tyto práce i od náhradní autobusové zastávky u bývalé hospody směrem k hasičárně a od kapličky směrem k hlavní silnici Očelice-Opočno (k domu č.p. 34.). V tomto týdnu budou autobusy do Čánky zajíždět od Vodětína na náhradní autobusovou zastávku u bývalé hospody.