Na pondělním zasedání zastupitelé města rozhodli, že se jí dočká. Odsouhlasili přijetí dotace z Integrovaného regionálního programu na rekonstrukci této národní kulturní památky.

"Zároveň odsouhlasili vyhotovení prováděcí projektové dokumentace, zadávací dokumentace a výběrového řízení na dodavatele stavby. Tyto kroky budou stát přibližně 2 miliony korun. Následně je možné se ještě rozhodnout o vrácení dotace a akci nerealizovat například z důvodu vysoké ceny, nepříznivých ekonomických podmínek či z jiných důvodů. Celkové náklady na rekonstrukci činí přibližně 88 milionů korun. Z toho 74 milionů pokryje dotace a zbývajících 14 bude financováno z rozpočtu města, přičemž se budou hledat i další finanční zdroje," informoval za město referent Dalibor Štěpán.

Pro návrh zvedlo ruku deset z dvanácti přítomných zastupitelů, jeden byl proti, jeden se hlasování zdržel.

Patrová budova stojí v sousedství vstupu na nádvoří zámku. Sloužila jako správní objekt panství a po roce 1850 jako sídlo okresního soudu. Zajímavostí je, že v budově se dochoval freskový strop v hlavním sále a také trojice cel městské šatlavy v přízemí. V části přízemí bývala restaurace, která tu byla zřízena roku 1980.

Do budoucna by se zdejší interiéry měly proměnit v jakési společenské centrum. Zmíněná dotace má podpořit vybudování kongresové místnosti a prostor pro výstavnictví. O tom, jaká bude jejich konkrétní podoba, rozhodne architekt a také lidé, kteří budou mít zájem zapojit se do nově vzniklého týmu. Počítá se tu s výstavní síní Františka Kupky, část výstavních prostor by měla být věnována nejen Opočnu jako takovému, ale i jeho podnikům. Třeba proslulé opočenské mlékárně nebo firmě Duo Františka Duška, který se vyučil puškařskému řemeslu a na počátku minulého století si zřídil v Opočně dílnu na zbraně, jízdní kola a šicí stroje. S koly vlastní značky Bohéma byl úspěšný po celé habsburské monarchii.

"Svůj kout by tam mělo mít také sokolnictví, které má v Opočně dlouhou tradici, a centrum by mělo sloužit i dětem," upozorňuje starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Že by se po rekonstrukci v budově znovu otevřela například zámecká vinárna, se nepředpokládá. Podmínky projektu pro získání dotace komerční účely vylučují. "Udržitelnost projektu je pět let, pak můžeme uvažovat o nějakém dalším využití," dodává starostka.