„O tom, že Opočno bude mít obchvat, se mluvilo už před 60 lety,“ vzpomíná starší muž, který tu prý pracoval nedaleko. Otevření si nenechal ujít. Je rád, že se dočkal. „Je to nádherné, co vytvořili,“ pochvaluje si.

Jak také upozornil během otevření hejtman, tentokrát si dal kraj obzvláště pozor, aby se neopakovala situace při zahájení provozu na první části obchvatu v roce 2020. Po týdnu užívání byl z rozhodnutí Silničního správního úřadu v Dobrušce uzavřen. Důvodem bylo to, že ze strany investora nebyl dokončen administrativní proces připomínkování dopravního značení. To už se prý opakovat nebude, ujistil Martin Červíček.

Hejtman Martin Červíček při otevření jižní části obchvatu Opočna | Video: Deník/Jana Kotalová

Stavaři museli provést přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a také veřejného osvětlení. Stavba si vyžádala také úpravu odvodnění půdy a následnou rekultivaci okolí, přičemž došlo k výsevu 1,72 hektaru trávníku a výsadbě tisícovky stromů a keřů. Vznikly také nové chodníky a osvětlení kruhové křižovatky. Stavba probíhala bez omezení dopravního provozu.

„Důležitou součástí obchvatu byla stavba čtyřpólového mostu o délce 129 metrů a šířce 12,5 metru, který překlenul Zlatý potok. Stavba se navíc musela vypořádat se ztíženými podmínkami, kdy bylo v říčním údolí potřeba vybudovat opěrnou zeď založenou pomocí štěrkopískových pilot. Zajímavostí stavby byl také archeologický nález při zahájení prací na skrývkách ornice, kdy došlo k objevení dvou obytných chat s keramikou, které poukazují na germánské osídlení z období 100 až 250 let našeho letopočtu. Na břehu Zlatého potoku také archeologové nalezli zvířecí obětiny,“ připomenul v tiskové zprávě kraje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

„Na žádné stavbě se nám to ještě nestalo, že bychom dokončili takto v předstihu. Ale zase musíme říci, že tím, jak vyhrálo sdružení dvou firem, za což děkujeme, práce si rozdělili a každá začala na jedné straně, takže vlastně byl potenciál k tomu to takto dokončit. Samozřejmě v projektu byla i určitá rezerva, kterou se nám podařilo využít, ale za to zrychlení strašně moc děkujeme, protože to pro všechny i pro stavbu, pro nás a hlavně pro Opočno znamená strašně moc,“ uvedla Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón z CIRI.

Spokojená je také starostka Opočna Šárka Škrabalová: „Městu Opočno se strašně ulevilo. Druhá část obchvatu, která je nyní hotová, je velkou úlevou nejen pro občany, ale i pro turisty. Je pravda, že nám pomohla i ta první část, která končila kruhovým objezdem u Jordánku. Nyní se otevírá druhá část, která vlastně odkloní tu celou tuto dopravu pryč.“

Prozradila také, že stěna přemostění údolí Zlatého potoka by se v budoucnu měla díky rostlinám zazelenat a se zdejší krajinou tak více splynout.

„Co je nejdůležitější, tranzitní doprava nebude jezdit přes náměstí. Máme tam školy, takže tam přecházejí děti. Bylo to velice nebezpečné, takže pro nás velká úleva. Do Opočna začnou jezdit jenom návštěvníci za hezkým prostředím do historického centra a lidi, kteří zde bydlí. A věřím tomu, že zde najdou bydlení i další mladí lidé, kteří do Opočna se čím dál tím víc vrací. Postavili jsme další bytové domy, které budeme nyní dávat do užívání jako nájemní bydlení. Je to v krásné lokalitě, bytů je 36, garsonky, dvojky i trojky. Je to v severním sektoru. Je to modernější část Opočna, kde je i mateřská školka krásně napojená, vlastně kde je všude blízko,“ doplnila starostka.

Technické parametry druhé etapy obchvatu Opočna: - délka nově otevřeného úseku obchvatu: 1,467 km (celková délka obou etap: 3,6 km)

- významné konstrukce: mostní objekt přes Zlatý potok (délka: 129 m a šířka 12,5 m), opěrné zdi z armované zeminy

- asfaltové vrstvy: celkem 44 969 m²

výkopové práce: celkem 35 629 m³

- propustky: 160 m

- vegetační úpravy: výsev 1,72 ha lučního trávníku, výsadba 127 stromů a 996 keřů

