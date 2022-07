Letošní noční prohlídky byly inspirované africkými cestami někdejšího majitele zámku knížete Josefa II. Colloredo-Mannsfelda, které podnikl na počátku 20. století. Byly dvě. V roce 1901 cestoval z Chartúmu údolím Modrého Nilu do Vad Medani, údolím řeky Rahat do Gallabatu a zpět. Druhá v roce 1902, opět z Chartúmu, vedla podél řeky Abar k Rudému moři do Tokaru, s cílem v Port Súdánu. Ze svých afrických cest si Josef přivezl mnoho ulovených trofejí a také živá zvířata, například makaky. I fotografie s nimi mohli návštěvníci při nočních prohlídkách spatřit.