Hokejový stadion v Opočně je bez ledu. Může za to zhoršená epidemiologická situace v Česku.

Ledová plocha | Foto: Alena Šatrová

"Ač jsme v Opočně jedni z prvních v republice, kde mají v říjnu sníh, tak je to velice smutný pohled. Zejména vzhledem k tomu, jakou to dalo práci, abychom měli v Opočně led, který odpovídá všem předpisům a požadavkům tak, aby se mohla rozjet hokejová sezóna. Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády bylo nutné led rozpustit a právě zahájenou sezónu přerušit. Nicméně hokej v Opočně se nepřestane hrát. Jen musíme počkat, až nám to situace dovolí," uvedla referentka opočenského informačního centra Jana Dvořáková.