Už od páté hodiny ráno je na nohách vedoucí správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda. Ani jiní si na sobotní výlov Broumaru moc neodpočinuli. "Kolegové tady zůstávali přes noc, aby dohlédli na to, co se tady bude nebo nebude dít," vysvětluje Václav Kalenda.

V dopoledních hodinách už je Broumar v obležení návštěvníků, kteří se nemohou dočkat zajímavé podívané. Na to hlavní - výlov si však tentokrát musí počkat o něco déle.

"Vzhledem k tomu, že je poměrně teplo a ryby se nám včera malinko vyplašily a "vyjely" nahoru, tak se jim teď nechce dolů na to, abychom vůbec mohli zahájit výlov. Takže to bude taková dlouhá mravenčí práce. Kolegové jsou teď nahoře a plaší ryby dolů, což jde velmi pomalu, očekávali jsme, že v tuhle chvíli už budeme mít ryby na síti a průběžně je budeme odvážet. Bohužel je to komplikované. Za posledních dvacet let se nám něco takového nestalo," podotýká vedoucí správy rybářství.

Nakonec se však příchozí přece dočkali, i když ta podívaná je přece jen trochu jiná. První várky šupináčů se svážejí k nákladnímu autu s nádrží na lodičkách.

Tenhle kus je opravdu pořádný, do nádrže na autě neputuje. "Má tak 12 nebo 13 kilo," ukazuje úlovek dvojice rybářů.

Místo plánovaného jednoho dne tu pak zřejmě rybáři budou lovit až do pondělí.

Kdy a kde se chystají další výlovy?



Datlík, Hradec Králové 23. 10.

Špinka u Červeného Kostelce 30. a 31. 10.

Výskyt, Hradec Králové 13. 11.

Na letošek se plánovalo zahájení generální opravy hráze, proto byly na Broumar nasazeny ryby na jeden rok. "Rekonstrukce je nyní o rok odložena, ale ryby nám dorostly, takže je musíme slovit a rybník opět napustíme a na rok nasadíme, aby rekonstrukce mohla proběhnout snad v příštím roce. Oproti jiným letům je na Broumaru zhruba třetina až polovina ryb. Máme tu kapry, amury, štiky, candáty, líny. Na Broumaru máme také několik větších jeseterů a zlatého sumce Kryštofa. Je to takový náš maskot, kterého se nám občas podaří slovit, ale vždy ho vracíme zpět. Když jsme ho vraceli loni, měl už přes dvacet kilo," říká Václav Kalenda.

I podle velkého množství návštěvníků je vidět, že pohled na předvánoční výlov šupináčů jen tak neomrzí.

"Jsme tady letos asi podruhé. Chtěla jsem dětem ukázat, jak takový výlov probíhá a nějakou rybu si určitě odvezeme," svěřuje se Veronika Hašková z Dobrušky.

Další míří ke stánkům, dlouhá fronta se vine hlavně ke stánku s rybími pochoutkami, podává se tu smažený candát, kapr, kapří hranolky i rybí polévka. "Jsme tady potřetí, bydlíme pět kilometrů od Opočna. Chodíme se sem dívat na výlov. A co si dáme? Všechno," ujišťují manželé Hacurovi. Do fronty na rybí speciality se postavili s ešusem.

Na samotném výlovu a zajištění občerstvení na břehu se podílí dohromady asi pět desítek lidí a mají co dělat.

Roztříděné ryby z Opočna odvážejí auta na sádky, kde stráví dobu, než půjdou na vánoční prodej nebo než si je koupí někdo jiný přímo na místě.

Dobrou zprávou je, že cena kapra prý zůstává stejná jako loni. "Mírně jsme zdražili některé vedlejší ryby, trochu výraznější zdražení pak bude u zpracovaných ryb, protože u těch se všechno, co se děje a zdražování, promítá do konečné ceny nejvíce," dodává Václav Kalenda.