To nádraží může být leckomu povědomé, zahrálo si totiž i ve známé detektivce z 80. let v hlavní roli s Jiřím Kodetem Smrt talentovaného ševce. Právě sem přijíždí Marie Rambousková, aby se záhy po vystoupení z vlaku dozvěděla, že její muž byl zavražděn. Od doby natáčení uplynuly už čtyři desítky desítky let, ale tady jako by se čas zastavil. Nyní budovu opočenské železniční stanice obepíná lešení, začíná rekonstrukce.