Opočno – Místní obyvatelé mohou od začátku prázdnin třídit i bioodpad.

Odkládat ho mohou do sběrných nádob. Zvony a popelnice budou trvale instalovány a vyprazdňovány podle svozového plánu. „Kovové velkoobjemové kontejnery budou přistavovány a odváženy sezónně dle vlastního svozového plánu," prozradil Marek Zelenka, ředitel Technických služeb města Opočna. Úspěšnost a efektivita tohoto projektu podle něj závisí především na obyvatelích Opočna, Čánky, Dobříkovic, Přepych a Pohoří.

„Dovoluji si je proto zdvořile požádat o pečlivé dodržování třídění odpadů a ukládání pouze toho bioodpadu, který je možno likvidovat kompostováním. Pokud budou sběrné nádoby obsahovat i jiné nedovolené materiály, bude nutno provádět následné třídění, což celou věc velice prodraží. Je nutno mít na zřeteli, že náklady na sběr a likvidaci bioodpadů budou hrazeny z veřejných prostředků a je tedy škoda jimi takto plýtvat," vzkazuje Opočeňákům ředitel.

Podle jeho slov to platí i obráceně: Co může přijít do tříděného bioodpadu, nepatří do komunálního odpadu. Komunální odpad je dražší. ⋌(zem)