Tento čtvrtek 14. října přibližně od 7.45 se uzavře železniční přejezd mezi Pohořím a Opočnem. Motoristé tak budou odkázáni na objížďku a týká se to také autobusové dopravy.

Objízdná trasa. | Foto: MÚ Opočno

Spoj s odjezdem ve 12.13 z Dobrušky musí jet odklonem mimo Pulice a Pohoří. Místo něj vyrazí do Pulic a Pohoří spoj s odjezdem ve 12.01, který pojede v trase Dobruška – Pohoří. Ze zastávky v Pohoří u prodejny se autobus opět vrací do Dobrušky, odkud pokračuje na Opočno po jiném spoji. Spoj s pravidelným odjezdem v 15.10 z Dobrušky a v 15.17 z Opočna pak pojede mimořádně mimo Opočno. Autobus odjíždí v 15.15 z Dobrušky a na objízdné trase obslouží Pulice. Cestující z Opočna mohou využít ve 14.58 spoj 662110/15 do Dobrušky, kde je zajištěn přípoj na odkloněný spoj 662263/21.